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【1萬元消費券】時代廣場為新一輪消費券推出會員尊享 可獲贈$1,120的海洋公園水上樂園門票

精明消費 14:00 2022/08/06

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為迎接即將派發的全新一輪消費券，銅鑼灣時代廣場將於2022年8月7日至8月31日期間為Happy Rewards 會員推出「Double Up Surprises」禮遇，免費登記成為Happy Rewards 會員後，只需於時代廣場商戶即日以電子消費滿指定金額，即可換領高達$15,000的Happy Rewards優惠券獎賞，而於活動期間內的周日以電子消費滿指定金額，更可額外獲贈價值$1,120的香港海洋公園水上樂園成人門票2張！

Happy Rewards會員專享高達HK$16,220獎賞
Happy Rewards會員由即日起至9月18日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額即可參與「It's Summer Time 2022! Happy Rewards」推廣活動，換領Happy Rewards購物優惠券及美食優惠券；而逢星期四及星期日全日更可享雙倍優惠券獎賞，盡享高達HK$15,000優惠券獎賞！所有優惠券可於多達139間商戶內使用，盡享低至5折優惠。

    點擊圖片放大

「It's Summer Time 2022! Happy Rewards」
換領日期：即日起至9月18日
換領時間：中午12時至晚上10時
換領地點：五樓換領專櫃

「Double Up Surprises」消費禮遇

    點擊圖片放大

「Double Up Surprises」
換領日期：2022年8月7日至8月31日
換領時間：中午12時至晚上10時
 

 

 

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 消費錦囊

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