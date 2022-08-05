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蘋果iPhone│iPhone 14、iPhone 14 Pro首度出現「上弦和下弦」之爭！

博客 12:35 2022/08/05

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蘋果公司（AAPL.US）上星期公布了上季業績，iPhone再度扮演救世主的角色。儘管公司其他硬件產品的銷量不如預期，但iPhone仍然全球熱賣，在全球智能手機市場吹淡風的情況下，儼然逆市奇芭。而事實上，蘋果亦密鑼緊鼓為新一代iPhone的上市做好準備，將現時銷售動力一直延至今年年底的聖誕旺季。

新的iPhone 14雖然尚未面世，但現時蘋果全球熱賣的是iPhone 13，這款非Pro型號獲得全球不少用家的青睞，也反映了蘋果近年將同一系列的處理器，放在所有產品線上的策略有關。

當售價逾萬的iPhone 13 Pro Max與售價6,000多元的iPhone 13同用A15處理器，預算有限的用家也能以平一半的價錢享受旗艦機的體驗。這也是蘋果手機的獨特市場定位。

蘋果產品內部競爭

不過，這種策略似乎要走到盡頭了。因為不少傳聞都指出，今年蘋果即將推出的iPhone 14和iPhone 14 Pro 系列，將會首度出現「上弦和下弦」之爭！

上弦者，當然是iPhone 14 Pro系列，將會內置最頂級的A16處理器，以及最強具備4800萬像素的鏡頭，並會首度將瀏海拿走。至於下弦，則會是iPhone 14系列。據報iPhone 14系列將不會採用最新的處理器，只會沿用iPhone 13內的A15處理器，而iPhone 14會維持原呎吋6.1吋屏幕。

據報新推出的iPhone 14 Max則會配備跟iPhone 14 Pro Max一樣的6.7吋屏幕。而iPhone 14系列據報在硬件配置與iPhone 13相若，只是在效能上會有更佳體驗。

售價差異看新一代處理器溢價

以薑餅人推算，今次蘋果在iPhone 14取消迷你機，改以巨大機，相信是要搶一批想用大屏Pro Max但又預算有限的用戶。不過，今年要平價用大芒機就要犧牲了處理器的效能了。事實上，若以目前價位來看，iPhone 14 Max的價位有可能由7,799元起跳，跟現時大機入門價9399元，也差了1,600元。就是這1,600元，代表著新一代處理器的溢價了。

不過，蘋果若真的採取這種方式來將新iPhone一開二，那今代的iPhone 13必須下架，才能讓入門版iPhone 14有銷路，否則價格敏感的消費者明知新舊機採用的處理器是同款，那當然會選擇最便宜的舊款吧，況且蘋果機就是舊也不舊，性能一樣超越很多的Android手機。

不過，在今年有消費券加持下，若大家上半年的5,000元還沒用畢，加上即將派發的5,000元，其實也足夠去買一部iPhone 14 Pro Max了，要用蘋果機，當然要用最頂尖的科技吧。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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