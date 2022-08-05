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【美股反彈】分析員︰美股更像牛市起點而非熊市反彈？

個人增值 12:08 2022/08/05

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《Market Watch》引述分析師指出，最近美股的上漲只是一場熊市反彈的可能性尚未排除，但是截至目前的技術面改善更像一個新的周期性牛市到來，而非一場熊市反彈。

Ned Davis Research的Ed Clissold和Thanh Nguyen在周二的一份報告，集中關注技術面，包括注意衡量市場廣度(market breadth)的各種指標。市場廣度是指有多少隻股票上漲或下跌。

報告指出，美聯儲主席鮑威爾在上周的議息發布會後，美股出現的這波反彈，催生了兩個罕見的訊號。首先，價格創下20日新高的個股佔比自2020年6月以來首次升至55%以上；其次，10日漲跌比率自2021年以來首次升至1.9。此前，標普500股份指數成份股早些時候在7月出現了一個10:1上漲日。

目前，標普500指數已從6月16日創下的低點累計反彈逾10%。

這兩位分析師指出，早些時候從3月和5月所創低點的反彈曾分別觸發另外兩個信號。事實證明早些時候的那些反彈是假動作。上述兩位分析師承認，這意味著對投資者來說，一個揮之不去的疑問是：最近的上漲是否僅僅在熊市周期中一系列失敗的反彈之列，還是代表著新一輪牛市的早期階段。

他們發現，股價創21日新高個股佔比、創63日新高個股佔比以及站上50日移動均線個股佔比這三個指標，目前不僅高於熊市反彈情形下的中值，也高於新牛市誕生情形下的中值。

總體而言，目前的市場態勢落後於2009年、2011年和2016年創下低點之後的技術性反攻，但就多數市場廣度衡量標準而言，比20世紀80年代末至21世紀頭十年之初的若干個牛市開端要強勁。

 

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