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【好去處】全港首個古董車市集 提供即場理髮、紋身及手工繪寫服務

精明消費 11:49 2022/08/05

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今個夏天，本地知名復古汽車售賣及維修服務公司MTX Motors及Antiquesport召集各界「職人」，於8月6及8月7日一連兩日打造全港首個「復古汽車」x「職人」的「Garage Market古董車市集」，屆時各位「職人」將會帶同他們的懷舊汽車前來工作，現場感受「職人」的生活態度。「職人」是日文漢字，有「工匠」的意思，是一個稱呼，同時亦是一種文化。

「Garage Market古董車市集」將展出一系列經典古董車，每款都極具代表性，充滿著古典氣息，車迷更可現場與古董車打卡拍照，絕不能錯過！除了展出古董車，各位「職人」亦會現場提供「工藝」服務，當中包括理髮、紋身及手工繪寫招牌等，位位千錘百鍊、工多藝熟！

「職人」推介

    點擊圖片放大
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「Garage Market」
日期：2022年8月6日 (星期六) 至 2022年8月7日 (星期日) 
時間：中午12時正 至 晚上8時正 
地點：荃灣沙咀道60-62號環球實業大廈G/F「MTX Motors Workshop」 

 

 

責任編輯：梁政琪

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