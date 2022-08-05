【1萬元消費券】華懋集團為第二期消費券推出150萬元獎賞　七大商場消費滿$250換$50購物餐飲現金券

為支持第二輪電子消費券計劃，華懋集團宣布，旗下七大商場（如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心)，以及由集團負責管理及營運的中環街市，由8月7日起再度推出消費券現金回贈優惠，顧客到華懋集團旗下七大商場及中環街市消費將可享有精彩購物及餐飲回贈優惠，中環街市更推出「賞你中」夏日消費賞大抽獎，禮物總值高達15萬元。

由8月7日起，凡於華懋集團旗下七大商場及中環街市以六大指定電子消費平台（支付寶香港、八達通、Tap＆Go 「拍住賞」、 WeChat Pay 香港、PayMe及BOC Pay）即日單一消費滿250元或以上，即可換領50元購物餐飲現金券乙張；而即日單一消費滿500元或以上，即可換領50元購物餐飲現金券兩張，總值100元。

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如心廣場推獨家限定獎賞

如心廣場同步推出獨家限定禮遇，活動期間凡即日單一消費滿600元或以上，除了可獲得50元購物餐飲現金券兩張外，更可額外獲得50元如心酒店餐飲現金券乙張。每次登記最多只限2張有效發票，現金券數量有限，換完即止。

除此之外，如心廣場正於中庭一樓舉行【如心廣場 X EVA RACING賽車體驗‧始動】，於第二輪比賽期間 (8月8日至8月15日)，於場內以消費券即日單一消費滿200元，即可登上EVA駕駛席，參與極速火拼的賽車體驗，每輪勝出者更可獲贈總值超過12,000元的ASUS ROG X EVANGELION的聯名限定版電競商品，包括27”電腦顯示屏、耳機、滑鼠及滑鼠墊。

中環街市推大抽獎

此外，由8月7日至9月7日，中環街市將會繼續聯同Tap & Go「拍住賞」推出獨家額外優惠，顧客凡以Tap & Go「拍住賞」政府消費券計劃帳戶內嘅「二維碼支付」功能於中環街市指定商戶消費滿100元，可享8%「拍住賞」儲值額回贈。

由即日至9月4日，「中環街市」會員於中環街市以電子貨幣單一消費每滿300元，即可參加「賞你中」夏日大抽獎1次。有機會即時贏得最新電子產品，包括：HUAWEI MateBook 14s、HUAWEI MatePad Pro 12.6”、 HUAWEI FreeBuds Pro等。

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責任編輯：鄭樂怡

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