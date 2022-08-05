【電動車巨頭】Tesla即將脫離垃圾債評級？擠身藍籌行列 基金將大舉買入

電動車巨頭Tesla（特斯拉）（TSLA）一直是投資者的寵兒，但華爾街對它亦又愛又恨，至今仍有不少機構投資者沒有買入這家巨頭的股票。但據彭博指出，隨着Tesla的現金儲備逐漸龐大，又有穩定的盈利，Tesla的債券評級可能會提升至投資級別，脫離「垃圾債」行列。

目前兩大機構評級 均為垃圾債最高級別

Tesla目前是市值最大的垃圾級別公司，彭博分析師Joel Levington指出，由於Tesla擁有穩定的利潤流，截至6月底坐擁190億美元現金及短期投資，亦期望明年產生逾240億美元的額外自由現金流，比通用汽車（GM）及福特汽車（F）更佳。因此評級機構將不得不採取行動，可能在年底之前就把Tesla升級至投資級別。

事實上，評級機構一直在調高Tesla的評級，去年10月，評級機構標普將Tesla的評級從「BB」上調至「BB+」，而且評級展望為「正面」，意味仍有可能上調評級。而「BB+」僅較投資級別低一級。

穆迪也在今年1月將Tesla的債務評級由「Ba3」，一次過上調了兩個等級至「Ba1」，這是穆迪的垃圾級別之中最高的，若再上調一級，便是「Baa3」，屬於投資級別。穆迪當時更強調對Tesla的前景感到樂觀，相信公司將繼續迅速擴大規模，顯著提高盈利能力。

今年內有機會上調至投資級別

標普北美汽車行業評級負責人Nishit Madlani稱，即使面臨供應鏈瓶頸，Tesla也很可能因為穩健的執行力，而被調離垃圾級別。他在6月出席一個活動時作出上述評論，並指上調評級可能會在今年發生。

上調至投資級別的舉動可能已被市場普遍預期，彭博指出，Tesla的5年期違約掉期（這相當於是錯過付款的保險），水平已與投資級別借款人一致，雙方進行了交易。

在債券市場，發債的成本很受評級影響，如果評級處於投資級別，公司會更容易發債，息率仍可以較低級別的公司便宜，從而減省財務成本。

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而且，彭博指升級還可能提振Tesla的股價，因為一些互惠基金被禁止投資垃圾級別的公司，這可能是機構投資者持有Tesla股票的比例低於蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、Meta（META）及Alphabet（GOOGL）的原因之一。

報導引述未來基金管理合夥人Gary Black指出，目前有很多基金不可買入債券評級較低的股票，若Tesla評級被提升，將等同獲得「藍籌股」的地位。

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