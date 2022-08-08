【消費優惠】KFC App全城賞回歸 10元起歎經典美食 精明消費 10:11 2022/08/08 分享： 分享： 由即日起至8月17日，KFC仲送你9張至抵優惠券，幫你一路用消費券一路慳到盡！即刻登入KFC會員，就可以喺KFC網站或APP拎優惠券，盡享多款經典美食！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 今日 【消費優惠】Don Don Donki會員獨享 低至53折 【好去處】人氣炒飯專門店金飯館新搞作 以雞子及芫茜入饌 每日限量發售 2022/08/07 【好去處】人氣炒飯專門店金飯館新搞作 以雞子及芫茜入饌 每日限量發售 【1萬元消費券】將軍澳中心推周末快閃三重賞 以消費券掃貨回贈高達$5,080 2022/08/07 【1萬元消費券】將軍澳中心推周末快閃三重賞 以消費券掃貨回贈高達$5,080 【消費優惠】荃新天地「Klook快樂地圖」 免費玩遊戲贏酒店Staycation、$1,000自助餐券 2022/08/07 【消費優惠】荃新天地「Klook快樂地圖」 免費玩遊戲贏酒店Staycation、$1,000自助餐券 【好去處】翠亨邨涼夏冬瓜盅宴4位用$1,488 周一至周五至9月30日晚市供應 2022/08/06 【好去處】翠亨邨涼夏冬瓜盅宴4位用$1,488 周一至周五至9月30日晚市供應 網上購物 電子支付 著數優惠 手機Apps 電子消費券 經濟 KFC 美食 香港