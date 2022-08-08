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【消費優惠】Italian Tomato蛋糕條 買4送1 Thermos專門店限定8折優惠

精明消費 13:30 2022/08/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Italian Tomato：蛋糕條 買4送1

現到指定分店購買，即可享「買4送1」期間限定優惠(88元/5件)，一次過享受所有滋味體驗。

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2. Thermos：專門店限定8折優惠

即日起至8月18日，到THERMOS膳魔師專門店購買人氣保溫產品，可享多款THERMOS WEEK驚喜優惠，新推出4.5 公升真空煲套裝，絕對係今次必買，優惠價1,388元(套裝原價3,114元)。

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額外折上折優惠：購物滿500元即減100元；滿1,000元即減200元；滿1,500元即減300元。

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3. Oliver's Super Sandwiches：銅鑼灣軒尼詩新店 指定早餐 買1送1

即日起至8月31日， 於軒尼詩新店惠顧早餐B10「吞拿魚沙律˙雞蛋多士配蜜糖穀麥乳酪」(原價43元)，即享買一送一優惠！

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撰文：hket小編

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