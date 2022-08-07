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【消費優惠】荃新天地「Klook快樂地圖」　免費玩遊戲贏酒店Staycation、$1,000自助餐券

個人增值 10:00 2022/08/07

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Klook首個全新限定體驗館「Klook快樂地圖」，於即日起至8月14日登陸荃新天地Citywalk。以「暢玩世界快樂最大」為主題，將多元化的玩樂體驗融入場地設計布置，4大遊戲區更可儲電子印花，換取限定禮品及豐富獎品，包括各大酒店Staycation及餐飲現金券等。

會場登記Joy Pass並登入Klook戶口，完成每個體驗後可儲存指定電子印花。只要集齊5個印花即可獲限定獎品，包括旅行收納袋、盒裝口罩、啤酒及$20優惠券等，每日首10名集齊電子印花更可獲Klook X欣宜X珈其限量版撲克牌。

4大遊戲區有顛倒酒店、嗅覺挑戰：氣味實驗室、機艙體驗：眼睛去旅行及必抓必中獎的「風」狂禮物盒，總數高達10,000份，當中更有機會獲得五星級酒店Staycation如香港四季酒店及香港美利酒店，亦有自助餐$1,000現金券和馬灣挪亞方舟門票等。

除了一系列遊戲活動及打卡位外，一連3個周末逢下午3時，會場內的熱氣球位置將有刺激的「周末狂搶Code」活動，工作人員會準時揭曉當日的優惠碼，在場人士於Klook app的優惠碼版面鬥快輸入，即有特別折扣及優惠。

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「Klook快樂地圖」

地址：荃灣楊屋道1號荃新天地1期高層地下中庭
日期：即日起至8月14日
開放時間：星期一至五中午12時至晚上9時，星期六及日上午11時至晚上9時

作者：張頌婷

責任編輯：陳家昌

【原文：荃新天地「Klook快樂地圖」 免費玩遊戲贏酒店Staycation（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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