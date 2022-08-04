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與傳奇登山家Nimsdai Purja合作　Montblanc推0氧氣機芯延長壽命

博客 18:39 2022/08/04

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在此先利申，無意鼓吹紋身有多型，然而在傳奇登山家Nimsdai Purja的虎背熊腰上，共紋上14座海拔8千米以上的山峰，當事人表明此舉非常理性，其背後意義無非提醒自己——別為尋一時登頂之快，而害死自己或團隊。那麼，他接受Montblanc之邀，為新作 Geosphere 0氧氣腕錶到珠穆朗瑪峰頂峰進行測試，是一件經過深思熟慮的事情吧！

Nimsdai 出生於尼泊爾，後來成為一名軍人，包括擔任了 6 年的踞喀兵。在英國的舟艇特勤團（SBS）工作了 10 年，在一次前往珠峰基地營之後，他開始了登山的業餘愛好。2019 年退役，並埋首高海拔登山運動，創下無數紀錄，包括在單一季節中以最快的速度登頂最多山峰，在七個月內，征服全世界 14 座最高的 8000 公尺山峰。（圖片：品牌提供）

在「鐘錶與奇迹2022」展覽中，Montblanc共推出5款新作，其中一枚大玩「機芯0氧氣」噱頭，更特別邀請常與氧氣惡劣環境搏鬥的傳奇登山家Nimsdai Purja （其傑出成就更獲頒大英帝國員佐勳章）作測試。

另外，怎能遺漏Montblanc旗下Villeret製錶廠的經典設計來個新版本？今年被欽點的是Minerva Monopusher Chronograph系列腕錶，加推紅箭頭版本，錶迷豈可錯過呢？

在「鐘錶與奇迹2022」展上，Nimsdai 出席Montblanc的記者會，分享他對Geosphere系列零0氧氣機的測試心得。 （圖片：品牌提供）

在珠峰上實測機芯

今年5月，Nimsdai戴上其中一枚Montblanc 1858 Geosphere計時腕錶0 Oxygen腕錶，在沒有輔助氧氣的情況下，前往珠穆朗瑪峰頂峰進行測試。首先去除機芯內部氧氣，好處是不只能消除高海拔溫度劇烈變化而可能產生的起霧現象，更可以防止零件被氧化。

沒有氧氣，所有銅鐵鏘鋼製的元件壽命會更長，讓腕錶歷經長久的時間也能保持精準。為能確保Nimsdai的裝備在登山時不會發生故障，出發前製錶師也作出多項改進，如為機芯加添特別的潤滑油，可以在低至-50oC的溫度下仍可運作，只因機芯精確度取決於元件有否良好的潤滑。

Geosphere Chronograph 0 Oxygen系列限量版腕錶：錶徑40毫米，無氧鈦金屬錶殼，藍色與黑色冰川圖案錶面，Super-LumiNova白色阿拉伯數字、飾有漸層南色南北半球地球儀藍色、黑底白字日期顯示，搭載自家製MB 29.27 自動上鏈機芯，動力儲存約46小時， 藍色 Sfumato 小牛皮錶帶，防水100米，限量290枚。（$65,700／圖片品牌提供）

另外，此錶也有另一個首創，用於紀錄山上各種行動實測時間的計時功能，加上重量非常輕巧的鈦金屬錶殼、帶有羅盤方位的雙向陶瓷滾花錶圈，統統都能幫助Nimsdai在山上掌握方向。值得一提，在Montblanc世界，限量發行的數量也別具意思，290枚是向Nimsdai登頂需要攀登共29,031英呎高度的意志而致敬。

The Red Arrow Minerva 系列單按把計時腕錶：錶徑42毫米，精鋼錶殼，黑色蛋白石錶面，搭載自家製 MB M13.21手動上鏈機芯，動力儲存約65小時， 半霧面黑色鱷魚皮錶帶，防水30米，限量88枚。（$ 238,500／圖片品牌提供）

錶面上的經典紅色箭頭設計，是為更快速讀取測量時間。紅色箭頭是向有「工匠保護神」之稱的羅馬女神密涅瓦（Goddess Minerva）致敬。（圖片：品牌提供）

1920 年代開始，航空技術高速發展時期，位於維萊爾的瑞士製錶廠 Minerva 擁有生產專業碼錶與計時腕錶的先進技術。（圖片：品牌提供）

產品查詢︰2523 6637

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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