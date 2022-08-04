與傳奇登山家Nimsdai Purja合作　Montblanc推0氧氣機芯延長壽命

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在此先利申，無意鼓吹紋身有多型，然而在傳奇登山家Nimsdai Purja的虎背熊腰上，共紋上14座海拔8千米以上的山峰，當事人表明此舉非常理性，其背後意義無非提醒自己——別為尋一時登頂之快，而害死自己或團隊。那麼，他接受Montblanc之邀，為新作 Geosphere 0氧氣腕錶到珠穆朗瑪峰頂峰進行測試，是一件經過深思熟慮的事情吧！
在「鐘錶與奇迹2022」展覽中，Montblanc共推出5款新作，其中一枚大玩「機芯0氧氣」噱頭，更特別邀請常與氧氣惡劣環境搏鬥的傳奇登山家Nimsdai Purja （其傑出成就更獲頒大英帝國員佐勳章）作測試。
另外，怎能遺漏Montblanc旗下Villeret製錶廠的經典設計來個新版本？今年被欽點的是Minerva Monopusher Chronograph系列腕錶，加推紅箭頭版本，錶迷豈可錯過呢？
在珠峰上實測機芯
今年5月，Nimsdai戴上其中一枚Montblanc 1858 Geosphere計時腕錶0 Oxygen腕錶，在沒有輔助氧氣的情況下，前往珠穆朗瑪峰頂峰進行測試。首先去除機芯內部氧氣，好處是不只能消除高海拔溫度劇烈變化而可能產生的起霧現象，更可以防止零件被氧化。
沒有氧氣，所有銅鐵鏘鋼製的元件壽命會更長，讓腕錶歷經長久的時間也能保持精準。為能確保Nimsdai的裝備在登山時不會發生故障，出發前製錶師也作出多項改進，如為機芯加添特別的潤滑油，可以在低至-50oC的溫度下仍可運作，只因機芯精確度取決於元件有否良好的潤滑。
另外，此錶也有另一個首創，用於紀錄山上各種行動實測時間的計時功能，加上重量非常輕巧的鈦金屬錶殼、帶有羅盤方位的雙向陶瓷滾花錶圈，統統都能幫助Nimsdai在山上掌握方向。值得一提，在Montblanc世界，限量發行的數量也別具意思，290枚是向Nimsdai登頂需要攀登共29,031英呎高度的意志而致敬。
產品查詢︰2523 6637
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌