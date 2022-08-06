【健康增值】CNN推介家中開伙的6個方法 便宜又健康

美國有線電視新聞網CNN進行了一個專題報道，留家開餐未必一定「養肥人」，視乎你怎吃，以下的6個方法頗實用，不妨一試。

俗語有云：You Are What You Eat，生活飲食習慣對整體健康產生舉足輕重影響，紐約註冊營養師Anya Rosen表示，吃營養豐富、均衡的膳食，是身心健康重要一環。不少人以為，想飲食健康，是否要吃超級食物（Super Food）？抑或錙銖必較計好攝取的營養、卡路里？Anya Rosen指統統不是，有很多又平又有效的方法，可讓人吃得有營。

1. 製作穀物碗

當人感到飢腸轆轆時，往往會做出「錯誤」決定，例如隨手拿起電話叫外賣，結果多花了金錢，有時更眼闊肚窄叫得太多食物，吃過量或吃不下。其實不妨事先想得周全一點，例如在家中雪櫃常備食材製作穀物碗。

穀物碗製作簡單，雞胸肉、一種易於切碎的蔬菜如蘆筍，以及一些藜麥或米飯。或者選擇自己喜歡的任何蛋白質、蔬菜或穀物都可以，關鍵是營養要均衡。

2. 雪櫃常備冷凍食材

在雪櫃裏放一些營養豐富的食物，減少外賣的「誘惑」。例如冷凍西蘭花、蝦和預先煮好的白飯，然後在平底鍋中加入少許油和調味料，不用10分鐘即可完成這道健康炒飯作晚餐。

雖然冷凍食品（如雞肉和蔬菜）不是新鮮食物，但保存期較長，比叫外賣的炒飯省錢得多。

3. 考慮植物蛋白

營養學家、CNN健康撰稿人Lisa Drayer說，若想在不吃肉或魚的情況下做一頓均衡的飯菜，不妨試試豆腐、豆豉或豆類等素食蛋白質，這些食物比動物蛋白更健康，而且更實惠。

豆腐富含蛋白質，含有人體所需的所有必須氨基酸，烹煮起來也很簡單：切成方塊，撒上鹽、胡椒粉、大蒜和辣椒粉，然後放入氣炸鍋或焗爐中，直至呈金黃色。如果想更香脆，可以在混合物中加入一些玉米澱粉，與蔬菜和穀物混合，或攪拌成燉咖喱，菜式同樣豐富。

4. 在廚房發揮創意

一些平價的食物也含有高營養，例如，根據美國農業部的資料，番薯富含纖維、維他命、礦物質和抗氧化劑，在網上搜尋，順手拈來數十種方法可供參考，切成條狀，用鹽、胡椒粉和辣椒粉調味，製作紅薯薯條；或者簡單地切成圓形或切塊，然後放入焗爐或氣炸鍋中烘烤。

其他健康、低成本的食物選擇包括豆類、雞蛋、燕麥和扁豆，都可以成為許多健康、美味菜餚的基礎，如不想煮飯的，紅蘿蔔、鷹嘴豆泥、水果和乳酪都可以直接食用。

Anya Rosen教路，另一種省錢方法是將食剩食物「再造」，例如用肉類或家禽的骨頭製作肉湯，將剩餘的意大利粉醬或湯倒入製塊器中雪凍，日後再用。另外，把將變壞的水果和蔬菜雪凍（冷凍前確保沒有黴菌生長），可在之後製作沙冰。

5. Smoothie加入蔬菜

Smoothie在中文沒有特定譯名，是將水果、冰和乳酪製作的飲品。夏日炎炎，有甚麼比來一杯涼透心的Smoothie更愜意？簡單Smoothie製法：已雪凍的香蕉片、菠菜、椰菜花、新鮮或雪藏莓果（如士多啤梨、藍莓、紅莓等），外國食譜也會加入蛋白粉和堅果油，增加健康脂肪，將以上材料放入攪拌機攪勻即可。在Instagram上，@healthyblends有大量Smoothie食譜分享。

營養師建議可將Smoothie視為日常蔬菜攝入量的其中一個方法，但Anya Rosen指出，製作Smoothie時很多人着眼加入較甜的水果，如藍莓、草莓和香蕉等，綠葉蔬菜常被忽略。「大多數人吃Smoothie所犯的錯誤是專注於水果，而忽略蛋白質和健康脂肪，這會導致血糖飈升。」另外，喝Smoothie時勿喝得太快，更建議在上面撒一些切碎的果仁或低糖麥片，放慢速度咀嚼，可增加飽肚感。

6. 購物時的取捨

選購食物時，雖然同一類型食物但營養價值確有分別，如：把香蕉換成蘋果，以獲得更多纖維；嘗試以番薯代替白薯仔，以獲得更多的維他命A：留下生菜，選擇菠菜來增加葉酸。將普通乳酪換成希臘乳酪，以獲得更多蛋白質。

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作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：CNN：推介便宜又健康 家中開伙的6個方法】（收費文章）

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