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16隻MPF港股基金回報7月跑贏恒指　表現最好嗰隻唔買科技股買咗乜？

個人增值 18:28 2022/08/04

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些微的差距可以有決定性的影響，恒指7月份大跌近8%，但有16隻港股基金跑贏恒指，最叻果隻買咗啲咩避險？雖然滙控同渣打近日表現唔錯，但拉長嚟睇，近5年有幾隻銀行股遠遠跑贏滙控，究竟係邊啲？有旅遊網站推優惠，$888起入住Marco Polo及Rosewood Staycation咁筍？今個星期日朝早就開賣。「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1.【MPF】16隻港股基金回報7月跑贏恒指　表現最好嗰隻唔買科技股買咗乜？

些微的差距可以有決定性的影響，恒指7月份大跌近8%，但有16隻港股基金跑贏恒指，最叻果隻買咗啲咩避險？

2. 【銀行股】7隻大幅跑贏滙控渣打的銀行股

雖然滙控同渣打近日表現唔錯，但拉長嚟睇，近5年有幾隻銀行股遠遠跑贏滙控，究竟係邊啲？

3. 【1萬元消費券】Trip.com夥Mastercard推「8.8 每日狂賞」優惠

$888起入住Marco Polo及Rosewood Staycation咁筍？今個星期日朝早就開賣

 

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