【好去處】日式割烹料理店和緣推出周年套餐 可免費獲贈法國香檳

疫情下，飲食業面臨巨大挑戰，去年8月開業的和緣Wa-En Kappo，以別樹一格的日式割烹料理闖出名堂，成為上環人氣餐廳。最近為慶祝餐廳踏入一周年，推出一周年紀念晚市套餐，以日本及本地高級食材製作多款菜式，並以精緻賣相呈現，令食客充滿驚喜。

去年和緣Wa-En Kappo開張時，便以天婦羅三部曲打響名堂，推出全港首創的花膠天婦羅令人一試難忘。為回饋饕客一年的支持，廚師特別在周年套餐中設計了全新的天婦羅2.0--關東遼參釀花竹蝦，盡顯傳統關東風的天婦羅烹煮技巧。套餐的前菜也充滿特色，「沖繩髮菜．蓴菜．水果番茄．長芋伴土佐醋」，嚴選來自沖繩的髮菜，較傳統髮菜粗達4倍，有如粉絲般口感。

套餐的強肴（主菜）則有「南非鮑魚．海之七草汁」，嚴選來自南非的四頭鮑魚配上昆布、清酒及蘿蔔慢煮7小時，再以牛油香煎，配上肝醬、海之七草汁及自家醃製的三文魚子，層次豐富。甜品就有「山葵雪葩．朱古力杏仁脆餅」，以新鮮芥辣自家製成雪糕，因應港人口味作出減甜效果，比起正常的甜度足足減少了50%。

現凡預訂一周年紀念晚市套餐，即可免費獲贈法國香檳Laurent Perrier一杯，如在預訂時提供個人相片，更可將個人畫像及名字免費畫在甜品碟上，並送贈免費即影即有照片，讓食客可度過重要且難忘的美味時刻。

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和緣Wa-En Kappo 地址：上環干諾道西48號干諾中心29樓 電話：2117 3735 套餐價錢：$1,980 /位（另加一）

作者：招美寶

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：日式割烹料理店和緣 推出周年套餐 品味高級時令食材】

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