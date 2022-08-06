【好去處】翠亨邨涼夏冬瓜盅宴4位用$1,488　周一至周五至9月30日晚市供應

翠亨邨最新推出涼夏冬瓜盅宴（$1,488 / 4位用，另加一及茶芥），讓食客可一次過享用開胃的招牌菜式，趕走盛夏悶氣。

涼夏冬瓜盅宴的主角是原鼎海鮮粒冬瓜盅，選用6斤以上的冬瓜，先挖去瓜囊，配上陳皮及薑等材料蒸燉至5成軟身程度，再加入以老雞、豬肉、金華火腿及燉煮8小時的上湯，最後用金華火腿、鮮蝦、夜香花等材料鋪面。冬瓜盅鮮甜消暑，是盛夏必吃的菜式。隨後上場是桂花蟹肉炒銀絲，先把雞蛋炒至乾身，加入已汆水的粉絲和芽菜，再加蟹肉炒散，後下芫荽葱花炒勻，即可上碟。口感豐富香口，夏日多吃也不覺油膩。

如果喜歡吃海鮮，必定喜歡翡翠百合炒蝦球，蝦球選用大隻的緬甸白蝦，其肉質爽口彈牙，蝦味濃郁。蝦球和新鮮百合一併以中大火炒，加入少許鹽調味，並配上西蘭花上碟，菜式味道清新，是夏日解暑的佳餚。緊接是南乳脆皮雞，選用三黃雞，皮爽肉滑有咬口。先把醃料和南乳醬浸雞約30至45分鐘，取代一貫以醃料塗抹雞做法，更為入味。然後把雞炸至皮脆肉嫩，配以南乳醬上碟，齒頰留香。其餘還有清新的高湯稻庭麵，以及甜品蛋白杏仁茶。

涼夏冬瓜盅宴供應期由即日起至9月30日，逢周一至周五於3間翠亨邨晚市供應（銅鑼灣、尖沙咀及中環）。

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翠亨邨

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺22樓

電話：2409 4822

作者：招美寶

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣（收費文章）】

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