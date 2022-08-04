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【1萬元消費券】東港城推出5重消費獎賞 獲合共高達HK$13,500贈券

精明消費 21:00 2022/08/04

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第二期電子消費券即將於8月7日起到手，相信各位都非常期待，準備大筆入手心儀產品，好好shopping一番！配合消費券熱潮，將軍澳東港城即將於8月10日起推出多重消費券優惠，連同場內過百個商戶消費優惠，全力推動全民消費及支持零售餐飲業。

於東港城消費滿指定金額即有機會獲得合共高達HK$13,500贈券，無論餐飲、超市、時尚服飾、珠寶首飾、影音、電子產品都全面覆蓋。

針對消費券推出，不少市民計劃大額入手最新型號手機、家電及珠寶首飾，東港城特意為選購此類心頭好的The Point會員送出5倍積分獎賞，最高可兌換成HK$800 Point Dollar當錢使，讓大家把握消費券慳得更多。

5重消費獎賞 合共高達HK$13,500回贈

於8月10日至8月31日期間，東港城推出【消費券盛夏多重賞】，The Point會員於東港城指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲得合共高達HK$13,500電子贈券！其中消費滿HK$35,000，更可獲贈東港城及將軍澳中心的電子贈券。

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買滿HK$5,000即送5倍積分 精選優惠低至2折

針對消費券推出，不少市民都會趁機入手最新型號手機、家電、珠寶大額消費，由8月7日至8月31日，東港城火熱追加【5倍積分狂賞】，The Point會員於場內指定電器及珠寶鐘錶商戶即日單一電子消費滿HK$5,000，可獲5倍積分，可兌換成高達HK$800 Point Dollar，積分當錢使，再於場內入手心頭好。

    點擊圖片放大

 

 

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 消費錦囊

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