【1萬元消費券】一田推消費券提案　貨品低至3折　買滿$1,000送$110超市現金優惠券（附優惠詳情）

2022年第二階段消費券將於8月7日發放，各商戶都爭相推出不同的推廣優惠。一田宣布，在8月7日至9月12日推出消費券提案，精選20款1,000元貨品組合，齊集廚具電器、化妝美肌、童嬰用品等低至3折。推廣期內即日單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿1,000元，即可換領110元超市現金優惠券。

另外，即日起至8月31日，一田與AlipayHK攜手合作推出「一田獨家消費賞」。於推廣期內，每位AlipayHK用戶可於一田店內掃描宣傳品上之QR Code，齊齊搶15元現金優惠券，只需消費滿300元並以AlipayHK付款即減15元。

一田已登陸AlipayHK品牌Channel，8月7日起更推出「關注有賞」獨家優惠，進入AlipayHK「品牌Channel」介面，關注一田專頁，即有機會獲取10元現金優惠券，更可領取專頁內多款優惠，每個帳戶最高可享335元優惠！

■一田消費券提案優惠總覽■

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責任編輯：鄭樂怡

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