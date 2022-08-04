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【黃金簽證】葡萄牙黃金簽證中國客戶驟減 今年僅16%中國人成功申請

個人增值 17:54 2022/08/04

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葡萄牙的黃金簽證一直深受中國富人的偏好，曾被當成富人們的「隱避路綫」，但根據美媒近日報道，數據顯示自2014年以來，利用葡萄牙黃金簽證的客戶在逐年驟減，反而美國利用該計劃的人數呈上升趨勢。

彭博指，對希望逃離疫情封控和緊張政治局勢的部分中國富人而言，葡萄牙為他們提供了有利條件，例如溫和的天氣、悠閒且適宜的生活方式以及允許進入歐洲各國的投資者簽證，而得到這些僅需35萬歐元（35萬歐元投資在房地產，或50萬歐元投資在當地的核准創投）。在過去的十年中，這一宣傳吸引了成千上萬的中國人，幫助重塑了葡萄牙的城市景觀，這是新資金浪潮的一部分，在2014年達到頂峰時每年達到 10 億美元。

雙方政府的障礙都在增加
中國客戶的急劇減少並不是因爲已經沒有這種需求，而是雙方政府的障礙都在增加。歐盟越來越明確地表示它對居住和投資移民計劃的蔑視，目前該簽證計劃由10個歐盟成員國提供，其中塞浦路斯和馬耳他在受到歐盟的審查後已經取消了他們的黃金簽證計劃。而葡萄牙，近期要求黃金簽證申請流程要面談，許多中國人因疫情防控旅遊限制無法完成簽證面談的流程。

報導指，雙重壓力正在使曾經流行的項目在整個大陸面臨危險，2022 年將成為中國投資者不是獲得葡萄牙黃金簽證的最大群體的第一年。這使得中國富人的選擇越來越少，而葡萄牙的商業領袖和房地產經紀人的可靠外國投資來源也越來越少。

中國人佔成功申請者比例  由81%跌至16%
葡萄牙所謂的黃金簽證是十年前設想的，作為在 2011 年歐盟救助後修復其公共財政的大規模努力的一部分，是該國有史以來最大的中國投資浪潮。2012年以來該國已發放約1萬個投資簽證，其中大部分被中國公民獲得。直至2014年，成功申請黃金簽證的人當中，81%是中國人，這比率亦是歷年來的頂峰，而今年僅16%的成功申請者是中國人。

 

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