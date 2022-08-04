【1萬元消費券】Yoho Mall8月加推「盛夏狂賞」　最高賞3,150元購物贈券　

除了不同商戶提供消費券優惠外，大型商場亦陸續推出優惠。Yoho Mall繼早前開展的「YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮」讓市民瘋狂打卡兼入手熊本縣特產「手信」投入盛夏外，更將於8月加推活動限定主題市集及「YOHO MALL盛夏狂賞」消費換領活動。由8月7日起Yoho Mall將會加碼派發消費獎賞名額及加推全新消費獎賞，最高賞3,150元購物贈券。同時，將會於8月12日至8月28日加推首個KUMATOWN文創市集。

可同時賺The Point積分

由即日起至8月31日，商場推出「盛夏狂賞」消費活動，The Point會員即日以電子貨幣消費滿指定金額，即送豐富購物贈券，由潮流服飾、餐飲美饌到家庭電器以及高級美妝等應有盡有，每款贈券多買多賞，更可同時賺取The Point積分。同時，YOHO MALL將於8月7日起，配合新一輪政府消費券，斥資近800萬元推廣費，加碼推出消費獎賞名額及全新獎賞，顧客最高可換領3,150元商場購物贈券，盡享購物樂趣。

聯乘本地原創品牌推文創市集

由8月12日至8月28日YOHO MALL加推首個KUMATOWN文創市集，聯同9個手工藝本地品牌推出聯乘KUMAMON文創手作精品，其中必買單品包括皮革匙扣、手作耳環、各類型花藝木製擺設等，每款都獨一無二。



























責任編輯：區祖飛

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