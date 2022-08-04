【銀行股】7隻大幅跑贏滙控渣打的銀行股

星展香港的上半年利潤雖然下降，但母公司星展集團（DBS）的盈利仍勝預期，主要受惠利率上升，今日股價亦在午後收復失地，轉跌為升。事實上，新加坡上市的星展向來是基金愛股，長期回報相當可觀，遠勝滙控（00005）。

滙控本周公布業績後，股價連日做好，並重上50元水平。而市場對渣打（02888）亦有憧憬，今年以來的表現比滙控更好。不過，銀行股收息股屬長線投資，回顧近年的表現，新加坡的銀行都遠勝本地。如果計近5年的總回報（即股價加股息的總回報），或單計股價變幅，新加坡3大銀行都跑贏本港銀行股。

新加坡3大銀行VS本地銀行股

（註︰回報截至昨日）

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由此可見，長期回報而言，新加坡3大銀行比本港4大銀行都較佳，。不過，星展集團行政總裁Piyush Gupta今日亦提到一個問題，即使該集團上半年受惠利率上升，但財富管理及「炒房」業務都面臨挑戰，因為人們都不敢作投資，所以非利息收入受影響。

風水輪流轉，環球銀行業早幾年受低息環境影響，致力催谷其他服務以作彌補，如今利率回升，但非利息收入受限。

另外，若計及美國銀行，有不少在近5年都錄得高回報︰

6間美國銀行股表現

（註︰回報截至昨日）

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美國銀行股較為參差，但即使部分錄得累計跌幅的股份，也跑贏滙控及渣打。另外，花旗及富國銀行的股價跌幅雖然大，但計及股息的總回報，跌幅則較小，這也反映了股息的重要性。

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