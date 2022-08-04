球鞋成全球最暢銷產品　8大名牌球鞋同時搶灘

今天的男士們，除了上班族每天均須要穿上皮鞋外，穿球鞋已經成為日常主流，運動品牌亦變成國際上數一數二的跨國企業，高級時裝品牌眼見機不可失，亦紛紛推出自家獨門一套高價球鞋，希望於每位男士的衣櫃內有著立足之地。

▲ 今年以電影《濁水漂流》角逐最佳新演員的柯煒林，雖然與獎項無緣，但富個性的外表，一早已經深得時裝品牌喜歡成為代言人，圖中他穿上Givenchy的TK-360球鞋。（$7,890/Givenchy）

Givenchy

自Matthew M.Williams當上Givenchy創作總監後，似乎成績仍有待觀察。因此，更必須著急地開發一個在市場上能夠大賣的It Bag或暢銷的球鞋，而剛剛推出採用全針織式結構設計的TK-360球鞋，說不定可搶回不少收視點。特別模製而成的運動鞋外型，配合彈力針織鞋面與鞋底全面整合，當然少不得的是鞋身有著鮮明的品牌字樣，備有5種顏色可供選擇。

▲ Cass X Prada球鞋。（$15,400/圖片品牌提供）

▲ Cass X Prada球鞋。（$15,400/圖片品牌提供）

Cass X Prada

相信大家都會懂得藝術家Damien Hirst是何許人吧﹗那麼他的兒子Cassius Hirst又如何？事源是有一天這位藝術家的兒子為球鞋噴畫。

Cassius說：「我為鞋身噴漆，將拍下的照片製成構圖複雜的噴漆模板，變成抽象的設計，掩蓋部分鞋面，然後用模板為整雙鞋噴漆，效果看起來很瘋狂。之後我傳了張照片給爸爸（Damien Hirst），他轉寄了給 Miuccia Prada。」然後故事的發展，當然是合作推出聯乘球鞋，以 America’s Cup 運動鞋為藍本，將運動鞋的鞋面重新改造。

Cass X Prada 合共推出4個顏色，以聲音的波封（Envelope）或生命命名，分別為Att4ck飾以硬邊模製尖釘然後再噴灑熒光色；D3cay選用仿舊皮革呈現剝落褪色效果；Sust4in則噴上鮮艷單色並疊噴白色浮雕細節；而Rel3ase則是熒光噴漆質感，每種顏色各有所長，不過，售價一點也不便宜。

▲ Burberry Quilted Leather Classic Sneakers。（$7,300/圖片品牌提供）

Burberry

Riccardo Tisci加入Burberry後，除了大力推行TB Monogram圖案外，設計上，似乎難看到他當日在Givenchy工作時那一份破格而又帶前衞的設計。不過，今年秋冬系列是他加入品牌後最叫人拍手叫好的一季，而踏入新一季，亦乘勢推出鞋面設計靈感來自Burberry格子圖案，但最終鞋身沒有半點圖案的Quilted Leather Classic Sneakers，不知道這對鞋會否令Riccardo重拾昔日的氣勢。

▲ Berluti Fast Track Sport球鞋。（$10,500/圖片品牌提供）

Berluti

Fast Track系列是Berluti於2015年推出的球鞋款式，而隨著時間流逝，今年推出另一款Fast Track Sport球鞋，球鞋鞋面採用白色尼龍與裝飾性撞色縫綫，再搭配Patina古法染色皮革和絨面皮革，並以激光鐫刻Scritto圖紋作點綴，完全呈現出品牌獨有的古典氣息。

▲ Rick Owens X Converse球鞋。（$1,590/圖片品牌提供）

Rick Owens

Rick Owens先後曾經和數個球鞋品牌合作，包括adidas和Veja，近年走得較密的卻是Converse。今年再一次合作，最大的改動是換上黑色帶光澤面料，其他細節依舊不變，依舊將Converse的Chuck 70球鞋來一次大改造，變成橡膠方形鞋頭、標誌性的DRKSHDW加長鞋舌，對比色縫線和DRKSHDW特別版模製聯乘品牌標誌。

▲ Versace Odissea 球鞋。（$7,000/圖片品牌提供）

Versace

有關對球鞋身設計，有人喜歡古典、亦有人喜歡帶有未來感，如果將兩者合二為一，就應該是這對Versace推出名為Odissea的球鞋，鞋身有著立體橡膠Medusa飾牌，俐落簡潔的線條令人想起流線型單車頭盔或未來的太空船，立體的輪廓，加上黑、白、鮮藍、粉紅、啡和金屬銀色選擇，外型已經跑贏不少球鞋數條街。

▲ Ermenegildo Zegna Triple Stitch球鞋。（$7,600/圖片品牌提供）

Ermenegildo Zegna

近年Ermenegildo Zegna 的業績好得不得了，早前公布去年收入突破10億歐元，似乎疫情沒有拖慢品牌發展大計，至於創作總監Alessandro Sartori仍舊孜孜不倦交出各大小系列。不過，在球鞋開發上，有一對卻是來自前代設計師Stefano Pilati主理的 Triple Stitch球鞋，亦沒有因為Alessandro Sartori執掌而停產，證明這鞋款既暢銷，同時又經得起時間考驗。

▲ LV球鞋。（售價待定/圖片品牌提供）

Louis Vuitton

全新的LV球鞋，主打整對鞋90% 以環保物料製造，意大利製造，再加上已故男裝創作總監 Virgil Abloh設計的品牌商標，雖然鞋身沒有奇特的造型，但勝在易襯，不難吸引男士們的注意。

產品查詢：Burberry（2868 3511）、Berluti（2343 0855）、Ermenegildo Zegna（2295 0828）、Givenchy（2234 7033）、Louis Vuitton（8100 1182）、Prada（2522 2989）、Rick Owens（2285 9061）、Versace（2199 7768）