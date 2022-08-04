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【MPF】16隻港股基金回報7月跑贏恒指　表現最好嗰隻唔買科技股買咗乜？

強積金 16:48 2022/08/04

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早前已有發文提及過7月份強積金美股基金表現反彈，而港股基金的表現則較為落後。根據晨星截至7月底止的數據顯示，港股基金7月錄虧損8.16%，在所有基金分類表現中最差。不過，在恒生指數7月份累跌7.79%的情況下，有部分的港股基金成功跑贏大市，以下將作詳細分析。

■７月跑贏恒指的MPF港股基金■
（按7月回報低至高排序）

    點擊圖片放大
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恒生指數在7月份累跌7.79%，而綜合晨星Morningstar的數據資料，本網發現期內共有16隻港股基金的表現跑贏恒指。

雖然絕大部分都是追蹤指數基金，但表現最好的是海通旗下的「海通香港特區基金」是主動式基金，7月份錄6.13%負回報。是甚麼原因導致此基金的表現較其他同類基金蝕得較少呢？根據海通MPF退休金截至6月底止的基金便覽顯示，此基金的資產分布主要集中在金融及保險板塊，佔比約23.8%，其次是消費者非必需品及工業，佔比分別為17%及16.3%。而其五大持股則包括：美團 （03690） 、友邦保險 （01299） 、滙豐控股 （00005） 、華潤電力 （00836） 及中遠海能 （01138）

宏利兩隻基金單月升逾12% 7月美股基金創20個月以來最佳回報下一頁

與表現錄最差的永明強積金旗下的「施羅德強積金香港投資組合」不同，截至3月底止的季報顯示，該基金的投資主要分布在科技股，阿里巴巴 （09988） 、騰訊控股 （00700） 、百度集團 （09888） 的投資佔比分別為9.53%、8.52%及4.04%。

若果以恒生指數首七個月的表現來看，則累跌13.85%。因此，期內跑贏恒指的強積金共有14隻。表現最好的是東亞（強積金）行業計劃下的香港追踨指數基金，首七個月回報達12.7%。而表現最差的則是東亞（強積金）集成信託計劃下的東亞香港股票基金，首七個月回報累蝕21.7%。

想知更多MPF分析，留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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