【意外保險比較】意外保險包物理治療？一文睇清保費、賠償次數同日數上限

當投保個人意外保險後，受保人遇上意外時便可獲得賠償，特別受運動人士歡迎，家長亦常為蹦蹦跳的幼兒投保。10Life今次集中研究個人意外保險在物理治療及跌打方面的賠償，看看在不同情景下能否「Claim得足」，並分別在物理治療及跌打各揀選6款產品，供大家參考。



消費者有時會分不清醫療保險、門診保險及個人意外保險的分別。簡單來說，醫療保險大多要入院才能實報實銷，當意外未必嚴重到要入院，例如扭傷看物理治療或跌打等，便未必能透過醫療保險索償，這時意外保險便可大派用場。部分門診保險囊括物理治療或跌打，但每年限額較低，保費亦比意外保險的為高。

一. 物理治療賠償

購買任何保險，都要弄清楚其賠償機制。個人意外保險一般會設有醫療費用限額（Medical Expense），無論是物理治療、跌打或其他受保治療方式，均會全數計算在這個限額當中。舉例來說，假如每宗意外醫療費用限額為20,000港元，投保人看了兩次物理治療，每次1,000港元，並看了一次約800港元的跌打，醫療費用限額便會剩下17,200港元。



假設受保人受傷，需接受8次物理治療，若每次費用為600港元，總費用為5,400港元。以下6款產品的賠償次數最多。

比較6款意外保險物理治療賠償保障（港元）

（假設投保人士為35歲文職人士）

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從上表可見，意外保除了就每宗意外醫療費用設限外，當中個別治療方式亦會進一步設限。以物理治療來說，個別意外保險會就每次物理治療賠償金額、物理治療最多可賠償次數（每日一次）設有上限。

值得留意，大部分意外保險均要求，在接受註冊物理治療師治療前，須先由註冊醫生建議或持有其轉介信。



假如消費者為了物理治療開支保障而揀選意外保險，應考慮以下三大事項：

1. 是否僅需要物理治療？如果需要多種治療，可能需要更高的醫療費用限額；

2. 平日物理治療的費用金額多少？假如較為昂貴，應揀選每次物理治療意外賠償費用不設上限的意外保險；

3. 尋求物理治療的頻率幾高？越容易運動出意外，應揀選可賠償次數較高的意外保險；假如頻率不高，賠償次數過多亦得物無所用。

二. 跌打賠償

跌打賠償機制與物理治療類同，假設每次跌打費用為300元，探討受傷骨折情況下，保單期內跌打治療最多可賠償次數（每日一次），其中保誠意外加護保的最多可賠償次數最高，達到10次。



值得留意，中銀人壽摯護動意外保險計劃（計劃1）雖然在跌打最多可賠償次數為8次，但同時不得超過其醫療費用限額1,500港元。假如每次跌打費用為300元，受保人最多可賠償次數為5次，即300港元 x 5 ＝ 1,500港元。假如其跌打費用低於或等於187港元，才能「Claim足」8次，即187港元 x 8 ＝1,496港元。



比較6款個人意外保險的跌打賠償及保費（港元）

（假設投保人士為35歲文職人士，每次跌打費用為300元）

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三. 部分運動未必受保

相信不少人投保個人意外保險，是擔心因運動受傷而產生的醫療開支，或者外遊時想一試滑雪或潛水等較高風險運動。值得留意，個人意外保險對受保運動設一定限制，大部分都不會保障職業體育運動，一些運動例如滑雪、潛水和跳傘等亦未必受保。

以上述產品為例，以下的運動或意外就不受保。

意外保險的不保運動及意外

（假設35歲人士投保）

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四. 職業

除了年齡，職業亦會影響個人意外保險的保費，甚至該職業不受保。保費水平大致按以下4類工種由低至高排列，第一是室內而非體力勞動工作，例如文職、行政人員、教師、醫生及律師等專業人士；第二是室內或室外而需少量體力勞動工作，例如銷售人員、餐飲業人士等；第三是室內或室外而需體力勞動工作，例如貨車司機、髮型師及廚師等；最後是高風險職業，例如地盤工人、送貨員、記者及紀律部隊等。



不過，每間保險公司對職業的劃分均不同，投保前宜仔細研究受保範圍或詢問相關保險公司。



最後，個人意外保險並非愈便宜必然愈好。意外始終屬於意料之外，受傷次數或治療時間或超過預期，投保人應關心保障程度。除了物理治療或跌打，部分意外保險還包括中醫針灸和脊醫等的保障，甚至有住院現金等。明智的消費者還是要親自比較，揀選合適自己的產品，或尋找專業保險顧問查詢。



【文章來源：10Life；原題：【意外保險比較2022】物理治療、跌打邊份賠最多？一文睇晒保費、賠償次數同日數上限】

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