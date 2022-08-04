  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (週四) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】想投資又無資金　問銀行借10萬買股票是否值博？

博客 14:38 2022/08/04

分享：

分享：

當看到投資機會，但手頭上又無足夠資金，應否借貸去投資？有讀者指了解過現時的銀行借貸利率後，想借10萬去做投資，疑惑這樣的息口是否值博。看看龔成是如何回答。

讀者：

想問月供阿里巴巴 （09988） 、創科實業 （00669） 、舜宇光學科技 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 各500股， 請問這個組合可以嗎？因舜宇光學科技和比亞迪電子同為手機系列，應否轉其他或加大其中一個供款，變為供1,000股比亞迪電子、500股阿里巴巴、500股創科實業會好點？

另外，我詢問了銀行的優惠借貸，年利率低至2.65%或月平息0.1215%，如果分3年還，總利息支出大概5,000多元，如借10萬的話，請問這樣的息口值得借嗎？

龔成︰

1）創科實業 （00669） 有質素，有品牌，有銷售網絡，但中短期會因爲美國加息而波動。長遠有發展，這股值得長綫投資，可以月供。阿里巴巴 （09988） 是優質股，但因爲政策的風險，中短期會較弱，但長遠仍然正面，可以月供。

舜宇光學科技 （02382） 有一定質素，過往由於手機市場高增長，令其鏡頭業務受惠不少，但近年手機增速開始減慢，預料其增長力會變得較平穏，適合月供。比亞迪電子 （00285） 質素不差的，有潛力。看其過往發展都正面，有技術，而前景都不錯，適合月供。

你組合除了偏重手機相關股份外，也太集中在潛力股，風險會較高。建議將其中一隻（比亞迪電子或舜宇光學科技）換成平穩增值股，或簡單選盈富 （02800） 來平衡組合風險。

平穩增值股的選擇包括：恒基地產 （00012） 、港鐵 （00066） 、中銀香港 （02388） 、中國平安 （02318） 、粵海投資 （00270） 、領展 （00823） 、希慎興業 （00014） 、太古地產 （01972） 等。

2）如果借錢投資就要看當時的投資值博率。我經常説借錢投資是最後一張「皇牌」，如果不是有一個好明顯的投資機會，基本上不值得做。同時，都不建議借錢投資在高風險的產品，收息股這類波動性較低的資產比較合適。

但都要留意，就算是收息類資產都有可能會出現「賺息蝕價」的情況。畢竟現時大市只在合理區，未算好便宜。你要仔細考慮借貸的目的，避免得不償失。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財個案】30多歲夫婦育一名小孩持50萬現金　想用三分之二現金作投資應該點做？
2022/07/28
【理財個案】30多歲夫婦育一名小孩持50萬現金　想用三分之二現金作投資應該點做？
博客 - 【理財個案】60歲退休持500萬有樓自住　資產應如何配置才是正確？
2022/07/21
【理財個案】60歲退休持500萬有樓自住　資產應如何配置才是正確？
博客 - 【理財個案】31歲單身漢一手高息股 冀儲100萬首期　股票投資如何部署？
2022/07/14
【理財個案】31歲單身漢一手高息股 冀儲100萬首期　股票投資如何部署？
博客 - 【理財個案】年輕人搏盡無悔　24歲用盡現金買股票是否合適？
2022/07/07
【理財個案】年輕人搏盡無悔　24歲用盡現金買股票是否合適？
博客 - 【理財個案】40歲打工仔手持100萬現金　可如何增值財富準備退休？
2022/06/30
【理財個案】40歲打工仔手持100萬現金　可如何增值財富準備退休？
港股 阿里巴巴－SW（09988） 值博率 股票 借貸 收息股 創科實業（00669） 太古地產（01972） 比亞迪電子（00285） 粵海投資（00270）

上一篇文章

【意外保險比較】意外保險包物理治療？一文睇清保費、賠償次數同日數上限

下一篇文章

【綠色金融】年輕一代關注ESG因素投資　銀行如何推動可持續發展？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【綠色金融】年輕一代關注ESG因素投資　銀行如何推動可持續發展？
【綠色金融】年輕一代關注ESG因素投資　銀行如何推動可持續發展？
唔清楚公司醫保？五大要點你要知！
唔清楚公司醫保？五大要點你要知！
博客 - 【理財個案】想投資又無資金　問銀行借10萬買股票是否值博？
【理財個案】想投資又無資金　問銀行借10萬買股票是否值博？
前衞韓風全新電動車Kia EV6　37.6萬入門版續航力達394km
前衞韓風全新電動車Kia EV6　37.6萬入門版續航力達394km
博客 - 【按揭貸款】退休人士或年輕人入市買樓的迷思　無收入的情況下可如何申請按揭？
【按揭貸款】退休人士或年輕人入市買樓的迷思　無收入的情況下可如何申請按揭？
博客 - 【醫保加價】最少有21款醫療保險加價　教你一招應對方法（附醫療保險價格調整一覽）
【醫保加價】最少有21款醫療保險加價　教你一招應對方法（附醫療保險價格調整一覽）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款