【理財個案】想投資又無資金　問銀行借10萬買股票是否值博？

當看到投資機會，但手頭上又無足夠資金，應否借貸去投資？有讀者指了解過現時的銀行借貸利率後，想借10萬去做投資，疑惑這樣的息口是否值博。看看龔成是如何回答。

讀者：

想問月供阿里巴巴 （09988） 、創科實業 （00669） 、舜宇光學科技 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 各500股， 請問這個組合可以嗎？因舜宇光學科技和比亞迪電子同為手機系列，應否轉其他或加大其中一個供款，變為供1,000股比亞迪電子、500股阿里巴巴、500股創科實業會好點？

另外，我詢問了銀行的優惠借貸，年利率低至2.65%或月平息0.1215%，如果分3年還，總利息支出大概5,000多元，如借10萬的話，請問這樣的息口值得借嗎？

龔成︰

1）創科實業 （00669） 有質素，有品牌，有銷售網絡，但中短期會因爲美國加息而波動。長遠有發展，這股值得長綫投資，可以月供。阿里巴巴 （09988） 是優質股，但因爲政策的風險，中短期會較弱，但長遠仍然正面，可以月供。

舜宇光學科技 （02382） 有一定質素，過往由於手機市場高增長，令其鏡頭業務受惠不少，但近年手機增速開始減慢，預料其增長力會變得較平穏，適合月供。比亞迪電子 （00285） 質素不差的，有潛力。看其過往發展都正面，有技術，而前景都不錯，適合月供。

你組合除了偏重手機相關股份外，也太集中在潛力股，風險會較高。建議將其中一隻（比亞迪電子或舜宇光學科技）換成平穩增值股，或簡單選盈富 （02800） 來平衡組合風險。

平穩增值股的選擇包括：恒基地產 （00012） 、港鐵 （00066） 、中銀香港 （02388） 、中國平安 （02318） 、粵海投資 （00270） 、領展 （00823） 、希慎興業 （00014） 、太古地產 （01972） 等。

2）如果借錢投資就要看當時的投資值博率。我經常説借錢投資是最後一張「皇牌」，如果不是有一個好明顯的投資機會，基本上不值得做。同時，都不建議借錢投資在高風險的產品，收息股這類波動性較低的資產比較合適。

但都要留意，就算是收息類資產都有可能會出現「賺息蝕價」的情況。畢竟現時大市只在合理區，未算好便宜。你要仔細考慮借貸的目的，避免得不償失。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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