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【消費優惠】貴族蛋糕中秋早鳥優惠 換購禮盒裝曲奇

精明消費 10:30 2022/08/05

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中秋早鳥優惠，即日起至9月15日期間，訂購任何一款蛋糕可以優惠價138換購一罐禮盒裝曲奇（原價160/盒），每人只限換購一盒。

貴族蛋糕訂購方式

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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