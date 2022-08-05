【消費優惠】貴族蛋糕中秋早鳥優惠 換購禮盒裝曲奇 精明消費 10:30 2022/08/05 分享： 分享： 中秋早鳥優惠，即日起至9月15日期間，訂購任何一款蛋糕可以優惠價138換購一罐禮盒裝曲奇（原價160/盒），每人只限換購一盒。 貴族蛋糕訂購方式 whatsapp : 6075 9319（歡迎查詢及訂購） 網頁：按此 電話Tel: 2392 9399 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】7-Eleven yuu積分換《明日戰記》電影票 今日 【消費優惠】7-Eleven yuu積分換《明日戰記》電影票 【1萬元消費券】東港城推出5重消費獎賞 獲合共高達HK$13,500贈券 2022/08/04 【1萬元消費券】東港城推出5重消費獎賞 獲合共高達HK$13,500贈券 【1萬元消費券】一田推消費券提案 貨品低至3折 買滿$1,000送$110超市現金優惠券（附優惠詳情） 2022/08/04 【1萬元消費券】一田推消費券提案 貨品低至3折 買滿$1,000送$110超市現金優惠券（附優惠詳情） 【消費優惠】繼光香香雞淘大店感謝日 消費即送$10優惠券 2022/08/04 【消費優惠】繼光香香雞淘大店感謝日 消費即送$10優惠券 【消費優惠】百樂酒店自助餐及下午茶 低至𝟕折 2022/08/04 【消費優惠】百樂酒店自助餐及下午茶 低至𝟕折 網上購物 食譜 著數優惠 蛋 經濟 TSA 香港 WhatsApp 蛋糕