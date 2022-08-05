【消費優惠】7-Eleven yuu積分換《明日戰記》電影票 精明消費 09:00 2022/08/05 分享： 分享： 用6,000yuu積分加25元就可以換到8月25日上映的《明日戰記》換票證一張，每個yuu帳戶最多可換購4張。 預購日期：即日起起至8月9日 取貨日期：2022年8月16日早上7時至8月22日 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】東港城推出5重消費獎賞 獲合共高達HK$13,500贈券 2022/08/04 【1萬元消費券】東港城推出5重消費獎賞 獲合共高達HK$13,500贈券 【1萬元消費券】一田推消費券提案 貨品低至3折 買滿$1,000送$110超市現金優惠券（附優惠詳情） 2022/08/04 【1萬元消費券】一田推消費券提案 貨品低至3折 買滿$1,000送$110超市現金優惠券（附優惠詳情） 【消費優惠】繼光香香雞淘大店感謝日 消費即送$10優惠券 2022/08/04 【消費優惠】繼光香香雞淘大店感謝日 消費即送$10優惠券 【消費優惠】百樂酒店自助餐及下午茶 低至𝟕折 2022/08/04 【消費優惠】百樂酒店自助餐及下午茶 低至𝟕折 【消費優惠】合味道紀念館慶825即食麵生日 3大工作坊及實景解密遊戲 2022/08/03 【消費優惠】合味道紀念館慶825即食麵生日 3大工作坊及實景解密遊戲 7－Eleven 電影 經濟 香港