【1萬元消費券】Trip.com夥Mastercard推「8.8 每日狂賞」優惠　$888起入住Marco Polo及Rosewood Staycation

受政府消費券推動，陸續有企業和商戶推出各種消費券優惠，Trip.com與Mastercard推出「8.8每日狂賞」Mega Sale ，活動由8月7日至8月12日（本周日至下周五）進行，屆時將推出多個限量或限時搶優惠，包括酒店連稅價格低至888元、酒店自助餐買1送1外，景點門票優惠更高達188港元 。期間每晚10時起，活動更將開放競搶Mastercard持卡人專享的888元及188元酒店優惠碼。名額有限，先訂先得。

1）限量搶低至HK$888的五星級人氣Staycation套票

除8月7日早上10時起開賣的24間人氣精選酒店外，8月8日至8月12日期間每日上午10時起，所有用戶更可於活動頁面競搶以下多間本地5星級人氣熱賣酒店住宿套票。

日期 酒店 優惠詳情 快閃價 （每晚連稅） 原價 （每晚連稅） 8月8日 香港瑰麗酒店 【獨家】海景大床房住宿，連雙人早餐、Butterfly Patisserie下午茶外賣、HK$500餐飲現金券、週日至週四延遲退房至下午3時、以及K11 Musea HK$200現金券，限量10個間夜 HK$3,288 HK$6,668 8月9日 香港海景嘉福洲際酒店 【獨家】自助晚餐＋自助早餐（週一至週四）＋免費洲際行政俱樂部禮遇（週日至週三）＋HK$200 迷你吧消費額＋迎賓小食籃，限量10個間夜 HK$1,388 HK$3,010 8月10日 奕居 Studio 70 海景房住宿（十月逢週二及三免費升級至奕居套房），連Salisterra雙人早餐、HK$1,000房內送餐服務及消費額、免費客房Maxi Bar（不含酒），限量10個間夜 HK$2,888 HK$7,684 8月11日 馬哥孛羅香港酒店 高級客房住宿（可免費升級到豪華客房），連HK$1,100餐飲消費額及平日下午3時延遲退房，限量10個間夜 HK$888 HK$2,420 8月12日 雅格酒店 城景特大雙人床客房住宿，早餐＋下午茶＋3道菜晚餐＋紅酒，限量10個間夜 HK$888 HK$2,200

2）限量／限時88元搶本地體驗門票及餐飲優惠

除酒店外，Trip.com亦為用戶精選多項本地體驗，包括Häagen-Dazs雪糕月餅獨家三日快閃優惠、香港挪亞方舟優惠門票買一送一等。8月9日晚上10時起，Mastercard持卡人可競搶獨家限量優惠碼，指定景點樂園門票（包括香港迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園．水上樂園、香港大棠有機生態園及Wings Flight Academy 模擬飛行駕駛體驗）享188港元折扣，名額限95個，先用先得。

日期 產品 優惠詳情 快閃價 原價 8月8日 1)天際100（Sky100） 香港觀景台高空特飲優惠套票 :入場門票 +特調飲品

2)Häagen-Dazs 雪糕月餅 套票買一送一 HK$148/ 兩位 HK$296/兩位 獨家三日快閃優惠 HK$213起 HK$358起 8月9日 Peppa Pig 玩樂日互動特展香港站 HK$88入場門票 HK$88 HK$298 8月10日 香港挪亞方舟優惠門票 HK$18入場門票 HK$18 HK$198 門票買一送一 HK$198/2張 HK$396/兩張 8月11日 東方之珠遊船體驗 HK88船票 （週日至五適用） HK$88 HK$220 半價船票（週六適用） HK$110 HK$220 8月12日 【山頂 FUN FUN 遊】優惠套票 : 大富翁夢想世界門票 + 香港杜莎夫人蠟像館門票 + 金玡居餐券 套票買一送一 HK$438/兩位 HK$876/兩位

另外，8月11日晚上10時起，Mastercard持卡人更可以半價／買一送一競搶以下酒店自助餐優惠（共45個名額，先用先得）:

產品 優惠詳情 快閃價 （連加一服務費） 原價 （連加一服務費） 港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Cafe 平日自助午餐買一送一 HK$330/兩位 HK$660/兩位 香港馬哥孛羅咖啡廳 平日自助午餐買一送一 HK$347/兩位 HK$694/兩位 香港挪亞方舟豐盛閣餐廳 雙人海景下午茶半價 HK$390/兩位 HK$195/兩位

3）限量搶獨家11折酒店優惠代碼

由8月7日至12日期間，每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶由Trip.com夥拍Mastercard獨家推出的優惠代碼，以香港或澳門地區發行之Mastercard卡簽賬消費1,000元即減888元（每日限量4個名額，先用先得），或減188元，每日限量68個名額，先用先得。優惠碼適用於Trip.com頁面所有香港本地酒店產品。

有關更多酒店和門票折扣優惠及活動資訊，可按此瀏覽。

責任編輯：區祖飛

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