【1萬元消費券】歐化傢俬推消費券及Summer Sale優惠　意大利升降茶几減至$5,800一張

5000元消費券將於8月7日起分期發放，英皇集團旗下傢俬零售商歐化 （1711） 亦推出全新消費券優惠，配合「SUMMER SALE」優惠折扣，折上折最高額外減1800元。

由即日起，到歐化傢俬門市購物以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲享消費券折上折優惠，消費滿2.5萬元即減800元；消費滿5萬元，即減1,800元。消費券優惠同時適用「SUMMER SALE」一般減價貨品，可享雙重優惠。

另外，歐化傢俬正進行「SUMMER SALE」優惠，大量歐洲傢俬以現貨登場，精選貨品低至5折，並有指定門市獨家優惠。精選推介多款彈鉸梳化、電動彈鉸梳化，並引入多款美國著名品牌La-Z-Boy功能梳化或休閒椅，部份型號更特設遙控器，方便作多角度調校。歐化傢俬除接受AlipayHK、WeChat Pay HK及八達通消費券付款外，並已新增BoC Pay及PayMe消費券付款。

■歐化傢俬消費券精選貨品推介■

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責任編輯：區祖飛

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