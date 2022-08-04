【綠色金融】年輕一代關注ESG因素投資　銀行如何推動可持續發展？

消費者現在前所未有地擁抱綠色的生活方式。朋友轉向以植物為本的飲食習慣或支持可持續發展的生活品牌屢見不鮮。雖然他們的心態是朝著正確的方向轉變，但實質的力量來自於他們所作的投資決定。最終，投資者對可持續發展的金融服務及產品的需求將逼使金融機構迎合該等預期，從而推動各種影響企業、投資及政策的變革，最終將對環境帶來正面影響。

滙豐近期一項調查顯示，84%的香港投資者在管理投資方面非常重視可持續發展及環境的問題。消費者及企業明白到可持續發展的重要性，並會在投資方面作出相應調整。

同時，消費者正在進一步要求服務和產品供應商更具備符合環境要求、社會責任及企業管治（ESG）的計劃，以及達致淨零排放的目標。

透明度及可持續性影響消費者忠誠度

麥肯錫顧問報告指出，目前全球超過四分之一的管理資產是根據ESG因素對公司業績及市場價值的影響而作投資決定的。

越來越多投資者（尤其是較年輕的新世代）希望投資於顧及氣候風險、可持續發展及具備社會責任的公司。去年滙豐進行的一項調查發現，51%的香港人（大眾富裕和高淨值投資者）預期未來三至五年的投資組合將100%由可持續投資組成。

消費者關注ESG因素，亦意識到所用的產品都涉及相關範疇。透明度及可持續性越來越影響消費者忠誠度（尤其是千禧世代）。隨著世界各國轉向更綠色的思維方式，擁有明顯ESG主張的公司將更具優勢爭取新的客戶群。

銀行的可持續方案影響企業的行為

銀行通過將專門知識提供予正在過渡至低碳或零碳排放的企業，支持人們對可持續發展投資不斷增加的興趣與渴求。銀行不但藉著提供及引導促使過渡到可持續發展的業務模式、解決方案及產品所需的融資，從而影響企業的行為，在為消費者及投資者創造更多注重ESG原則的產品方面亦發揮關鍵作用。

隨著可持續投資更受到市場重視，有關問責制及企業是否真正在進行變革的討論亦變得更為熾熱。投資者若自行進行盡職審查、注視到標籤以外的事物，挑選有既定往績支持且具備穩健架構，並在整個投資程序中納入ESG因素的金融機構，這是較為審慎的做法。

銀行亦涉足到推出淨零排放的實施策略。例如，滙豐已承諾到2030年逐步退出歐盟燃煤發電及動力煤開採融資的業務，並到2040年逐步退出其他市場的該等業務。

共同的ESG標準將會讓投資者及資產管理人一目了然地了解到其投資組合對環境的影響。東盟的政府現時正在把新加坡及馬來西亞等國家牽頭的工作統一成單一及清晰的文件。香港金融管理局亦正為本港銀行制定一套ESG標準，分三階段推動綠色及可持續的銀行業發展 。

在香港建立普遍接納的標準將進一步促進綠色債券市場的發展。公私營界別大舉投資亦有助推動可持續經濟發展，以及為致力改變的公司提供資金。

我們亦須注意，雖然銀行正在支援企業及建立標準，但若我們要充分發揮金融市場的潛力，則政府、監管機構及公眾必須同時繼續攜手努力。

【關於滙豐私人銀行】

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