【投資觀點】第三季是美股建倉和待漲的機會？ 勝利證券李寧：未來牛市可期

勝利證券首席經濟學家李寧認為，第三季是美股建倉和持倉待漲的機會，雖然不確定性仍在，技術走勢仍然存在很大爭議，但最終勝出的一定是做好倉的一方，第三季度最差的走勢也是震盪築底，為第四季度和明年新的一輪牛市提供建立好倉的良機。



大宗商品價格回落 通脹炒作已經透支

他認為，美國的核心消費價格指數（剔除能源和食品）已經連續下跌三個月，而美國國內發電主要使用能源天然氣價格在短短一個月內自高點回落超過40%，主糧小麥價格也是同樣快速回落至俄烏戰爭之前的水平。伴隨環球供應鏈在疫情後期開始恢復，更多勞動力重返就業，供應鏈導致的通脹和勞動力短缺的薪資上漲也會放緩。

李寧指出，考慮到零售商正在打折傾銷過剩庫存，並且銅鋁鋼鐵等上游大宗商品價格已經接近一年半的低點，就通脹加息的交易邏輯而言，目前的炒作已經透支，不足以支撐美國股市和債市繼續大跌。

美聯儲大幅加息75基點成爲過去

李寧認為，雖然俄烏戰爭還沒有結束，但導致世界恐慌的糧食價格惡性通脹，美聯儲因此連續大幅加息75基點的交易基礎已經成為過去。他指出，美國的工業用電、夏天的冷氣以至冬天的暖氣主要能源都是天然氣，由於頁岩氣革命，天然氣生產成本在2美元附近，而轉化成LNG出口海外的有產能制約，因此大部分都是美國國內消費，影響美國能源通脹更多的是天然氣價格而不是石油價格。作為歐美主糧的小麥價格已經快速回落至俄烏戰爭爆發之前的價格之下。

他補充指，汽車、飛機和建材的重要上游材料──鋁，已經連續16個月下跌，跌幅已經超過了能源成本和貨幣增量相對應的合理價格，隨著未來環球新基建的真正復蘇，我相信是一個新的牛市起點。

勝利證券：經濟蕭條可能性低

他認為，股市是否便宜，還要考慮未來的經濟展望，也就是目前市場興起的經濟蕭條論。從美國國家金融系統健康程度，家庭收入增長，整體經濟提供的就業情況，未來的經濟增長潛力和復蘇期望來判斷，美國所謂的經濟蕭條很難發生。

因此他相信：「第三季度美股投資策略是建倉和持股待漲，因為市場仍處於加息週期後期，流動性仍然缺乏，市場的技術走勢需要時間修復，我不會期待直接大幅上漲。但如前所述，美股市場下跌接近尾聲，未來牛市可期，現價不適合做空或者減持已有個股，可以適當增加倉位，持股待漲。」

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