【高息定存】滙豐加港元美元定存息　3個月內第5次（附3大發鈔行存息及專家評論）

連日來陸續有銀行加定存息，最新有本地最大型銀行滙豐，把各存期的港元及美元定存息都上調，最高年息終升越2厘水平，12個定存息見2.1厘，上調幅度0.3厘，是近三個月內第5次加存息。雖然仍較華僑永亨的破頂息388天港元存息3.28厘有一段距離，但最大發鈔行都要加存息，代表港元資金供應緊張。

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3大發鈔行港元定存比較

■3個月港元定存■

（按年息低至高排序）

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■6個月港元定存■

（按年息低至高排序）

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■12個月港元定存■

（按年息低至高排序）

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若果以滙豐最新的12個月年息計算，存入10萬元，最後可收息2,100元。另外，滙豐6個月及3個月的港元存息都有上調，6個月由原來的1.4厘上調至1.7厘；3個月則由原來的0.8厘上調至1厘。最新調整的港元定存利率適用於滙豐尚玉及卓越理財客戶開立港元新資金定期存款，起存額為1萬元。

除了港元定存息之外，該行的美元新資金定存息都有調整。12個月美元定存息上調0.1厘至2.1厘；6個月及3個月均調高0.2厘，至分別1.8厘及1.2厘。這些年利率同樣是適用於滙豐尚玉及卓越理財客戶，起存額為2,000美元。目前12個月美元定存息最高的仍為富邦銀行，達3.6厘，唯起存額須有50萬港元等值。

3大發鈔行美元定存比較

■3個月美元定存■

（按年息低至高排序）

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■6個月美元定存■

（按年息低至高排序）

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■12個月美元定存■

（按年息低至高排序）

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上商林俊泓︰加定息速度快 星展李若凡︰不排除提早加P

滙豐3個月內加存息5次，是否意味銀行資金成本上升的情況下，會加快其調高最優惠利率（P）的時間？上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，9月份加P的機會最大。「最近加定存息的速度的確是快，但在美債息上升的情況下，這情形與我們的預期相差不遠。」他認為，在1個月拆息未到2厘的情況下，本港銀行暫沒有必要在9月份美國議息前加息。而若9月份仍未調整最優惠利率的話，則有機會在11月份上調。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡則認為，銀行加存息與會否加最優惠利率的關係不大。銀行一般會加最優惠利率的原因是按揭息高過封頂水平，令銀行的淨息差受壓。雖然目前已有這個情況，但現時1個月拆息仍在1.4厘水平，認為仍有空間。

她早前曾預期香港銀行會在9月加P，現階段會否在更早的時候出現？她表示，看到銀行體系總結餘有所下降，若總結餘在9月前跌至1,000億元水平，以及1個月拆息見2厘，不排除提早8月份加P。

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責任編輯：鄭樂怡

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