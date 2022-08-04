【高息定存】滙豐加港元美元定存息　3個月內第5次 港元最高年息升越2厘

連日來陸續有銀行加定存息，最新有本地最大型銀行滙豐，把各存期的港元及美元定存息都上調，最高年息終升越2厘水平，12個定存息見2.1厘，上調幅度0.3厘，是近三個月內第5次加存息。雖然仍較華僑永亨的破頂息388天港元存息3.28厘有一段距離，但最大發鈔行都要加存息，代表港元資金供應緊張。

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3大發鈔行港元定存比較

■3個月港元定存■

（按年息低至高排序）

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■6個月港元定存■

（按年息低至高排序）

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■12個月港元定存■

（按年息低至高排序）

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若果以滙豐最新的12個月年息計算，存入10萬元，最後可收息2,100元。另外，滙豐6個月及3個月的港元存息都有上調，6個月由原來的1.4厘上調至1.7厘；3個月則由原來的0.8厘上調至1厘。最新調整的港元定存利率適用於滙豐尚玉及卓越理財客戶開立港元新資金定期存款，起存額為1萬元。

除了港元定存息之外，該行的美元新資金定存息都有調整。12個月美元定存息上調0.1厘至2.1厘；6個月及3個月均調高0.2厘，至分別1.8厘及1.2厘。這些年利率同樣是適用於滙豐尚玉及卓越理財客戶，起存額為2,000美元。

3大發鈔行美元定存比較

■3個月美元定存■

（按年息低至高排序）

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■6個月美元定存■

（按年息低至高排序）

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■12個月美元定存■

（按年息低至高排序）

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目前12個月美元定存息最高的仍為富邦銀行，達3.6厘，唯起存額須有50萬港元等值。

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責任編輯：鄭樂怡

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