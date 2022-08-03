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【消費優惠】合味道紀念館慶825即食麵生日 3大工作坊及實景解密遊戲

精明消費 18:53 2022/08/03

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為紀念即食麵的誕生日，合味道紀念館香港將於8月25日至8月28日，一連四日破天荒推出快閃麵食優惠，多達十五款麵食以全城至抵價$25/任選8包隆重登場。而逢周五限定的「日清Friday BUY & TRY」一向大受好評，除了所有日清產品以全城最抵價發售外，八月份將精選三大日清熱賣製品，推出夏日滋味任選優惠，涵蓋棒丁麵、棒烏冬、穀物麥片及新鮮沙律菜，多達二十款口味任君選擇。

    點擊圖片放大

夏日滋味自選組合
「日清Friday BUY & TRY」今個月將以夏日滋味組合價再度回歸，發售日清食品三款熱賣產品，包括早餐首選的穀物麥片、媲美日本拉麵的棒丁麵和方便美味的新鮮沙律菜作下午茶！

    點擊圖片放大

合味道紀念館香港「日清Friday BUY & TRY」
日期︰逢星期五擧行
地點：尖沙咀廣東道33號中港城 2 樓 26-35 號舖
開放時間：上午11時15分至晚上7時15分
逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

3大紀念館工作坊及原創實景解密遊戲
場內3大經典紀念館工作坊，包括我的合味道工作坊、穀物麥片工作坊及出前一丁工作坊，最低價只需要$60起即可體驗。同時，紀念館一周年呈獻原創實景解密遊戲 — 福爾摩「清」，大家可以用 $50 升級換購福爾摩「清」遊戲包一份，在館內展開鬥智鬥力的刺激之旅，過關完成多項任務，找出館長所收藏的秘密，換取獨家限定的福爾摩「清」遊戲簿及紀念印章。

訪客請提前於網上預約工作坊：按此

    點擊圖片放大
    +2

 

 

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 消費錦囊

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