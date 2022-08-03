「保費融資」是甚麼？保監局警剔5大風險 明年起須填聲明書

近年「保費融資」盛行，即保單持有人以保單作抵押品借貸。保監局在最新一期的《監管通訊》中則指出「保費融資」有5大風險，呼籲大眾除非已仔細考慮當中涉及的所有潛在風險，否則不應進行保費融資安排。

《監管通訊》指出，保單持有人應明白，將所選購保單下的權利作為貸款的抵押品轉讓予貸款方，意味著貸款方（在貸款尚未完 全償還的情況下），而非保單持有人，將可行使這些權利。若保單持有人希望行使任何已轉讓的權利，他或 她便可能需要事先取得貸款方的同意。受影響的保單權利可能包括：

收取保險公司根據保單應付的任何利益（包括退保價值、身故 賠償等）的權利；

於冷靜期內取消保單、退保，或提取保單價值的權利；

根據保單申請保單貸款，或行使保單內的任何選項，或更改或 修訂保單（如更改受益人，將保單再次抵押或轉讓）的權利。

因此，保監局指出，保單持有人在「保費融資」安排下面臨的第一個風險，是與貸款方權利有關的風險。若貸款方僅於保單生效數年後便退保或終止保單，保單持有人可能會蒙受重大經濟損失。若貸款方收回的保單收益的金額，與貸款協議中之未償還款項存在差額，則保單持有人仍須承擔償付有關差額的責任。保單持有人亦有可能會失去保險提供的保障，且無法輕易從另一家保險公司獲得相同的保險保障。

第二個風險是財務風險，保監局指，雖然保費融資安排的潛在好處可能令其極具吸引力，但大眾亦需要考慮其潛在弊處，例如保單的投資回報並未符合預期，或者並非按固定利率借款，而利率正在上升。另外，若保險公司的信貸評級被調低，可能會觸發貸款方行使其於貸款協議下的權利，要求借款人提供額外的抵押品，或行使其在抵押品下的權利。

保費融資尚要面臨的風險，包括付款時間落差（若想透過提取保單價值來償還貸款，提取的時間及預期還款日期可能存在落差）、賠償金額不夠充裕（已繳保費、貸款利息開支，以及貸款協議中規定的任何罰款三者相加的總和，可能大於保單賠償金額）及私隱風險。

保監局強調，保費融資並非簡單的事情，除非保單持有人已仔細考慮當中涉及的所有潛在風險。 為此，由2023年1月起，就任何由保險融資方式購買的保單，有關保單的持牌保險中介人或獲授權保險公司將需要與準保單持有人填妥《重要資料聲明書―保費融資》，以確保客戶已獲解釋所有風險並明白當中的內容。

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