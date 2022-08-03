【日圓匯率】美銀：預計日圓重捨跌勢至135　美國結束加息後始有望回升　

日圓今年以來大跌，但近日因避險情緒升溫而小幅反彈。但美銀發表報告指，短期而言，日本直接受台海的地緣政治風險影響，因此日圓的反彈幅度有限。而由於美國通脹仍然高企，勞動力市場緊張，預計日圓在今季將重拾跌勢，再跌至135水平，直至美聯儲加息周期結束後，日圓始有望重新升穿130水平。

市場對美聯儲轉向鴿派言之尚早

報告指出，美國通脹仍然高企，勞動力市場依然緊張，市場對美聯儲轉向鴿派的樂觀態度言之過早，美元兌日圓套利可能在2022年下半年度進一步上升。美銀預計美聯儲將在2022年12月進行最後一次加息。同時認為，至少美聯儲加息周期的結束，但亦有可能要等到美聯儲重新開始減息，日圓始有望重新升穿130水平。

美銀認為，美元兌日圓可能在秋季反彈至135日圓，他們期待日圓在東京交易時段反彈或企穩，預料美元兌日圓在9月底為134，至年底則為127水平。

亞洲地緣政治風險對日元不利

另外，報告提到日圓最近一次反彈正是台灣海峽風險增加，由於美國國債因避險買盤而上升，從避險買盤和收益率差距的角度來看，日圓上升是合理的表現。不過，日本直接面臨台海風險，日本擁有該地區最大的美軍基地，而南海是日本最關鍵的海上通道，中東的石油進口要經過該海域。台海周邊風險升級也是日本能源安全的風險，由於日本直接面臨的地緣政治風險，日圓兌美元的反彈幅度應該是有限，除非它導致美國或全球增長前景顯著惡化。

責任編輯：區祖飛

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