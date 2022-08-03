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【港元定存】中小行加至3.28厘 再現破頂息 存息爭霸戰白熱化

收息攻略 17:04 2022/08/03

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近日多間中小行爭加長息，繼上周工銀亞洲加388天港元定存息至3.1厘，與富邦銀行看齊後，華僑永亨最新宣布將388天港元定存利率加至3.28厘，加幅達0.28厘，頓時成為全行定存長息之冠。以該行20萬元的起存額計，期內賺息約6970元。

各銀行最高息的港元定存（12個月或以上長息）
（排序由年息低至高）

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華僑永亨最新宣布加388天港元定存息至3.28厘，為12個月或以上港元定存長息之中最高。其新增的12個月存期息亦是緊隨其後高，達3.18厘，爭贏富邦及工銀亞洲所提供的3.1厘。

旗下的288天港元定存息亦有上調，由原來的2.88厘調高至3.08厘。而新增的168日港元定存息則為2.68厘，是3至6個月以下存期之中最高的。

以上各存期的推廣期至8月20日，為「華僑永亨宏富理財」客戶專享，適用於新資金。

平安壹賬通上調多個存期港元定存息
平安壹賬通銀行（PAOB）亦在同日（3日）宣布，再推個人客戶港幣定存優惠。由即日起，不分新舊客户及存款金額，所有港幣定期存款年利率一律上調，最高達2.7%，此外，更新增2個月存款期。

除了4個月港元定存利率維持在2厘不變之外，平安壹賬通銀行最新幾乎將所有存期的港元定存息上調，12個月年息目前為2.7厘，6個月及3個月分別為2.2厘及1.8厘。

8個月存息由原來的2.15厘上調0.35厘，至2.5厘。該行另外新增2個月存期，年利率為1.7厘。而最新的1個月港元定存年息則為1.5厘，與中銀香港及南商同期定存息看齊。

平安壹賬通的港元定存最低存款額100元起，不設存款額上限。以最新的利率計算，存入50萬元及敍做12個月的港元定期存款，期滿後賺息13,500元。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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