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【ESG】如何應對漂綠Greenwashing風險？ 需4方共同配合

博客 16:15 2022/08/03

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隨着全球的ESG資產不斷增加，市場上陸續有公司遭到揭發有「漂綠」（Greenwashing）嫌疑。「漂綠」不單會賠上公司的信譽，更有可能影響其公司股價，打擊投資者的信心。

究竟甚麼是「漂綠」？簡單而言，指的是一家公司在對環境產生正面影響方面向外界傳達錯誤的信息。舉例說，汽車公司在廢氣排放數據造假、食品公司聲稱使用環保包裝用料，實際情況卻不一致，均屬於「漂綠」行為。

由於全球各地都越來越關注ESG議題，大多數企業都希望展示出優秀的企業責任或良好的ESG評分，因此急於把旗下產品貼上ESG標籤，導致有時會出現誇大其詞或誤會的情況。另外，有些公司其實並非故意誇大其詞或誤導大眾，但因為監管法規和客戶需求不斷改變，加上社會對ESG的定義也持續進化，因而未能追上形勢。畢竟ESG是一個頗為新興的概念，在發展過程中，難免會出現一些紕漏。 

監管機構需把好關   投資者要做足功課 
要減低「漂綠」情況，實有賴各方共同努力。一方面，企業應該致力提高透明度、誠實地說明產品所應用的可持續發展準則，這樣才能增加投資者的信心，繼而提升其ESG信譽。

其次，監管機構也有需要做好把關工作，積極審查企業是否存在「漂綠」風險。例如歐盟委員會於今年3月便宣布修訂歐盟消費者保護制度，加強「漂綠」事件的審查和執法。目前，不少監管機構已要求公司在披露ESG有關的內容時，需以客觀的數據和科學證據佐證。

而對於投資者而言，在確定一家公司是否符合ESG概念時，也應做足功課，而非單單依賴片面的陳述，例如透過企業的可持續發展報告，主動了解其可持續發展條款和準則。其實香港證監會早於去年已發表關於ESG基金披露的新指引，以方便投資者識別合適的ESG基金，從而減少「漂綠」的機會。此外，投資者除了關注企業的長遠ESG目標或遠景外，也應留意企業近年在ESG方面有沒有實質貢獻。

當然，未必所有的零售投資者，都有足夠的專業知識及時間來辨出哪些公司是「貨真價實」、哪些公司出現潛在「漂綠」行為，因此，尋找可靠的投資合作夥伴便非常重要。

一家優秀的資產管理公司，應對投資組合中所投資企業的ESG進度有充分了解，例如借助企業的可持續性報告、管理報告和《氣候相關財務揭露》，分析企業的可持續發展狀況。在有需要時，資產管理公司甚至可以透過與管理層溝通及參與股東大會的投票，要求企業透明地披露有關ESG的資料，從而推進其可持續發展進程。當然，資產管理公司也需要透過個別基金的ESG報告，向投資者清楚説明產品的實質ESG表現。

長遠而言，ESG不應只是空談或噱頭，而是要做到名實相符，這樣才能充分發揮其可持續發展潛力，使世界變得更美好。

 

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

 

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撰文 : 何忠熙 安聯投資可持續發展專員

欄名 : 安聯投資ESG

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