【理財習慣】百萬富翁都相當節儉？ 3個理財習慣要養好

Tom Corley是一名會計師、金融策劃師以及理財内容相關作家，他在2004年做了一項維期5年的調查研究，他採訪了225名百萬富翁，主要圍繞全世界最富裕的那部分人士如何管理他們的財富以及如何走上致富道路展開調查和討論。



以下三個習慣是Tom Corley總結的大部分富人普遍的理財習慣，每個人都可以根據自身需要參考並對自己理財習慣加以調整，下一個百萬富翁可能就是你。



1. 他們非常「自動化 」，會把人工的20%用於儲蓄

每一個參與了調查的百萬富翁都會將自己工資收入的20%用於存款，當中許多人會選擇將這20%再進行細分，例如其中10%用於退休金存款，另外10%自動轉入單獨的儲蓄賬戶。每個月，富人會將他們放在儲蓄賬戶的10%轉入投資戶口。



如果20%對於你現時的經濟狀況而言相對困難，可以選擇調整為較小比例的存款來幫助你實現理財目標。



2. 他們通常會將存款的一定比例用於投資

投資者通常會將存款用於投資的原因，他們的財富會隨時間推移不斷增加。在一開始的時候，這些存款產生的複利還不算一個很大的數目。在十年之後，它們就會逐漸累積成一筆較大的財富。直到這些富人退休前，這筆財富平均會達到330萬美元。



然而一些以追逐夢想和創業作爲發家起點的百萬富翁們就有些許不同，他們在早期會比較少積蓄，因爲大部分流動資金都用於支持他們的事業起步。但是，一旦他們事業成功，有了足夠的可支配資金後，他們都會選擇把存款用於投資。



3. 他們非常節儉

參與調查的百萬富翁都有一個共同特點，他們非常節儉，這個習慣從他們獲得自己第一桶金開始便存在。如何成爲節儉的人？有3點需要注意：

1、有意識：對如何使用自己的財富有一定的意識

2、關注質量：將自己的錢用於有價值、有品質的產品和服務上

3、討價還價：通過貨比三家，盡可能以較低的價錢購買所需物品



總而言之，節儉只是你致富路上的其中一個好習慣，還有很多其他的習慣需要養成，但是這個習慣足以讓你的財富逐漸增加。最後，你存款數目越大，可用於投資的資金就越多。

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