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【按揭貸款】退休人士或年輕人入市買樓的迷思　無收入的情況下可如何申請按揭？

博客 15:18 2022/08/03

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近年新盤開售，不時看到一把年紀的退休人士或尚未畢業的年輕人入市；他們普遍都是「初次置業者」。好奇的朋友會疑惑，已退休，又或尚未進入職場，可能並無收入，又如何申請按揭？

其實，此類新盤常見的「初次置業」故事，部分實情是買家為增加新盤獲較前的揀樓籌號，但發展商又限制每人入票上限，便動用家人名額入票。按一般發展商要求，入票者也必須是單位簽約買家之一，但可在簽約時加上直繫親人為聯名業主。如果一家幾口齊入票，便可增加揀樓機會。

另外一半的現實，是如以沒有物業的家人入市，可以支付較相宜的印花稅，上限只是4.25%。

以有收入的親人作聯名借款人

不論是退休長者或未有足夠入息的職場新人入市，在沒有入息的情況下，又如何申請按揭？一個較常見的方式是以有收入的親人作聯名借款人或按揭擔保人。只要此位親人的收入可通過壓力測試，一般情況下便可順利借入按揭。要留意的是，任何一位按揭申請人本身持有尚未供滿的住宅按揭，在計算新購單位的按揭時，按揭成數上限要下調一成，而壓力測試要求會收緊，在「現行按息」下，新舊按揭的總還款，不可高於申請人的總收入4成；壓力測試之下，兩筆按揭的利率上升3厘，供款不可逾月入5成。

以資產證明申請按揭  毋須計算入息

另一種方式是毋須計算入息，較為適合持有一定資產的退休人士。以資產證明申請按揭，只要申請人的淨資產高於負債，一般便可順利取得按揭貸款。在現行的按揭指引下，以資產水平申請按揭，按揭成數上限只有4成，如申請人另有按揭負擔，以資產證水平申請樓按，按揭成數上限只有3成。此外，要留意，不同銀行對「資產淨值」的計算標準會有不同，港元、美元、現金或存款可計足額面值；其他外幣、股票、已供滿的物業等在計算資產值時，都會有折算。最後，以資產水平方式取得樓按，借款人除了必須有充足的現金支付樓價餘額，也要考慮未來還款的安排。

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撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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