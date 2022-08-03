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【MPF】宏利兩隻基金單月升逾12% 7月美股基金創20個月以來最佳回報

強積金 14:03 2022/08/03

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積金評級公布，受到美股及歐洲股票反彈帶挈，7月強積金錄得0.1%的輕微虧蝕，或相等於約11萬元的虧蝕（相等於459萬名強積金成員每人平均損失約200元）。強積金的美股基金類別創出自2020年11月以來的最佳單月回報。

計及強積金供款後，7月份強積金成員平均賬戶結餘約為23.14萬元，較上月增添約600元，同時較2021年6月高位的26.89萬元低14%。

截至7月底，強積金總資產約爲1.061萬億元，較前一個月增長約29億元，但較2021年6月高峰時的1.221萬億元為低。

中港股票的投資者無論以相對和絕對回報來説都要損手。在過去的一個月，中港股票跑輸美股16.51個百分點，7月份中港股票跟美股的單月回報表現差距，是自強積金成立以來最闊，並指出這突顯出分散投資的必要。

■7月表現最佳的10隻強積金■
（按回報低至高排序）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

■7月表現最差的10隻強積金■
（按跌幅低至高排序）

    點擊圖片放大
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    +7

積金局就以上數據作出回應，指強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同 的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失 。

想知更多強積金回報表現比較，要留意MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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