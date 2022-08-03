【1萬元消費券】麥當勞消費券套餐優惠再度回歸　$100起任選4款指定超值套餐　更設$20訂金制分次付款

消費券即將於本周日派發，麥當勞由8月4日起再度推出大受歡迎的消費券套餐優惠券，對於上一次未能搶到優惠的市民記得把握機會啦！麥當勞App用戶均可獨家專享超抵價，以每餐低至$25盡享多款超值套餐或超值早晨套餐。

可先付20元訂金 其後每次只需付20元或25元

由8月4日起，麥當勞App三款消費券套餐優惠券再度登場，讓App用戶專享低至62折超抵優惠，包括低至100元即可買到四個超值套餐或超值早晨套餐。麥當勞指，是次用戶更可分次付款，購買套餐時只需付20元訂金，4張指定套餐換購券便會於2個工作天內自動存入，其後每次使用換購券時只要繳付20元或25元即可選購美食，讓客戶可靈活使用消費券。3款消費券套餐優惠券數量有限，售完即止，包括100元4款著數之晨套餐、100元4款飽你鍾意套餐，及120元4款雞會難得套餐。

■3款消費券套餐優惠券■

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成功支付20元訂金後，4張指定套餐換購券會於兩個工作天內自動存入麥當勞App內的「消費券專區/ McCafé優惠券」版面，所有套餐換購券有效期至2022年9月25日。

■3款$20元訂金優惠券■







麥當勞App用戶成功訂購後會於麥當勞App的「消費券專區/ McCafé優惠券」版面收到4張套餐換購券，於正式使用時只需揀選指定心水美食並繳付指定換購金額即可。套餐換購券可於2022年9月25日或以前使用。當用戶成功換購套餐後，麥當勞App便會自動移除套餐換購券。消費券套餐數量有限，售完即止。

責任編輯：區祖飛

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