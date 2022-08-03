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【投資觀點】保德信︰今年一直增持中國股票 看好新興市場金融科技行業

個人增值 13:36 2022/08/03

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保德信全球投資管理（PGIM）旗下Jennison Associates董事總經理兼投資組合專員Raj Shant透露，該行自今年起一直增持中國股票，並認為電動車相關板塊尤具吸引力。

增持中國股票 看好新興市場金融科技行業

Raj Shant指出，在新興市場股票投資組合中，該行去年對中國股市的持倉非常低，但自今年年初以來，該行一直增持中國股票。相對於曾在過去十年引領市場的科技龍頭，該行更傾向於一直增持那些有望在未來發展成為行業領導者的增長型公司。

他認為中國電動車相關板塊尤其具吸引力，因為行業將會迎來長期增長，而且全球電動車產業面臨電池短缺。他也對印度市場的長期發展持樂觀態度，印度的人口結構和數碼化轉型有望在未來數年發揮利好作用。

他看好部分新興市場的金融科技行業。相對於發達市場的銀行已迅速為客戶提供數碼化服務，新興市場現有的傳統銀行效率較低、經營成本高，而且在採用較新型及更具成本效益的數碼化技術以提升服務水準方面，進展較為緩慢，因此新興市場的金融科技行業蘊含更多盈利潛力。

增長型股票輪轉受利率周期影響

增長型股票的輪轉，以及最高增長企業的市盈率壓縮無疑是殘酷的。相對於市場其他股票或價值型股票，增長型股票的估值已經回落到2019年年初水平，新冠疫情及後續封控期間所累積的估值溢價現已完全消失。這並不表示增長型股票一定會從現在開始觸底反彈，但這也確實為增長型股票的未來表現提供了良好基礎。

在過去30年間四輪利率周期，每逢利率周期即將轉向之際，增長型股票表現就會不佳。然而，在每個周期，一旦利率開始上升，增長型股票又會重新佔據市場領導地位，而市場也會從利率何時上升、將上升多少等問題轉移焦點，即從利率的變化趨勢轉向政策背後的意圖。而每個周期（包括現在）的政策意圖都是為了讓經濟放緩，降低整體需求，從而達到緩解通脹壓力的目的，對於周期型股票、價值型股票以及結構增長型企業而言構成阻力。一旦進入利率周期，通脹和利率預期變得穩定，增長型股票就會重新佔據市場領導地位。

Raj Shant指出，由於各國央行去年公開低估了通脹情況，對於他們是否還願意「不惜一切代價」，降低通脹壓力和通脹預期，他相信在未來半年內會有更清晰的景象。而一旦投資者對通脹和利率的高峰預期恢復信心，增長型股票應該能夠恢復其市場領先地位。

 

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