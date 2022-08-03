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【月供股票】富途推股票優惠月供1,000元最高獲1,000元獎賞　數據：70後平均月供逾3,700元

個人增值 13:00 2022/08/03

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面對股市的波動，越來越多投資者為分散投資風險，考慮或已轉用月供形式投資股票。富途由即日起至8月31日推出月供股票計劃優惠，月供1,000港元即送1,000港元獎賞，助投資者更靈活應對市況。

即日開戶並參與月供計劃　最高可獲1,000元現金券

月供股票利用固定金額將投資成本平均化，於波動市況下效果尤為明顯，長遠有助投資者分散風險。富途為優化投資者決策由即日起至8月31日開戶並參與月供計劃的客戶，最高可獲1,000港元現金券。投資者只要成功開戶存入指定資金，並於其後60日維持每日日均資產1,000港元或以上，即可獲取600港元現金券。另外，只要用戶於半年內完成月供計劃，並每月供款至少1,000港元，更可進一步領取額外400港元現金券。

70後或以上投資者平均月供逾3,700元

富途數據顯示，參與月供儲蓄計劃方案的投資者遍布各個年齡層，橫跨00後至70後或以上年齡組別，當中以80後最為踴躍，佔35%，對比70後或以上年齡組別佔31%及90 後佔32%分別高出4及3個百分點，亦有少部份00後年輕投資者經已起步累積資產。以人均月供金額計算，平均每人每月供款近2,900港元，而且年齡愈高供款愈多，當中70後或以上年齡組別投資者平均月供逾3,700港元。

富途證券創辦人李華先生表示，富途的月供投資功能讓老、中、青投資者均能以較低門檻入手優質資產，加上以科技輔助定期規律操作，讓投資者輕鬆調整投資策略。

責任編輯：區祖飛

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