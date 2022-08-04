【消費優惠】繼光香香雞淘大店感謝日 消費即送$10優惠券 精明消費 10:30 2022/08/04 分享： 分享： 繼光香香雞淘大門市即將於8月10日結束營業，因此由即日起至8月10日設淘大感謝日。 活動詳情： 單筆消費滿50元折5元，滿100元折10元，以此類推 每筆消費再送10元優惠券1張(限上水店和坑口店使用) ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】百樂酒店自助餐及下午茶 低至𝟕折 今日 【消費優惠】百樂酒店自助餐及下午茶 低至𝟕折 【消費優惠】合味道紀念館慶825即食麵生日 3大工作坊及實景解密遊戲 2022/08/03 【消費優惠】合味道紀念館慶825即食麵生日 3大工作坊及實景解密遊戲 【消費優惠】稻香晚市$9.9皇子乳鴿 2022/08/03 【消費優惠】稻香晚市$9.9皇子乳鴿 【消費優惠】大同老餅家 預售月餅券 低至65折 2022/08/03 【消費優惠】大同老餅家 預售月餅券 低至65折 【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國 2022/08/02 【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國 坑口 著數優惠 經濟 香港 上水