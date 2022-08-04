【消費優惠】繼光香香雞淘大店感謝日 消費即送$10優惠券

繼光香香雞淘大門市即將於8月10日結束營業，因此由即日起至8月10日設淘大感謝日。

活動詳情：

單筆消費滿50元折5元，滿100元折10元，以此類推

每筆消費再送10元優惠券1張(限上水店和坑口店使用)

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撰文：hket小編

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