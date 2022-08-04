【消費優惠】百樂酒店自助餐及下午茶 低至𝟕折 精明消費 09:30 2022/08/04 分享： 分享： 即日起至9月4日，Facebook粉絲優惠，「讚好 」或「追蹤」香港百樂酒店Facebook專頁，並出示下圖，於Park café惠顧自助餐或下午茶可享低至7折優惠。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】合味道紀念館慶825即食麵生日 3大工作坊及實景解密遊戲 2022/08/03 【消費優惠】合味道紀念館慶825即食麵生日 3大工作坊及實景解密遊戲 【消費優惠】稻香晚市$9.9皇子乳鴿 2022/08/03 【消費優惠】稻香晚市$9.9皇子乳鴿 【消費優惠】大同老餅家 預售月餅券 低至65折 2022/08/03 【消費優惠】大同老餅家 預售月餅券 低至65折 【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國 2022/08/02 【香港潑水節2022】 潑水節回歸D2 Place 實現在香港遊泰國 【消費優惠】網購平台HOME+聯同多個母嬰品牌登陸BB展 新會員買$800勁減$100 2022/08/02 【消費優惠】網購平台HOME+聯同多個母嬰品牌登陸BB展 新會員買$800勁減$100 著數優惠 美食 經濟 自助餐 香港 Cafe 酒店 AR Facebook 下午茶