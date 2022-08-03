【商品大王】羅傑斯︰ 日圓兌美元或貶至360 世界將迎來最後的上漲

著名投資者、有「商品大王」稱號的羅傑斯（Jim Rogers）一向以悲觀見稱，《日經中文網》刊登他的訪問，羅傑斯認為世界遲早將轉向樂觀，然後迎來巨大的上漲，但這種上漲或將是最後的上漲。

世界遲早轉向樂觀 然後招致更巨大泡沫

羅傑斯稱，目前通貨膨脹加劇，利率正在上升。全世界都開始出現問題。在全世界，悲觀的看法正在加強。

然而他認為，在世界轉向悲觀之後，遲早將轉向樂觀。然後迎來巨大的上漲。如果烏克蘭問題得到解決，原油和小麥價格將下跌。於是，中央銀行將認為「已經沒問題，不需要擔憂」，向市場注入資金。然後市場將迎來歡呼。但這種上漲或將是最後的上漲。各國和地區的政府背負過度債務。在接下來迎來上漲之後，將招致巨大泡沫的崩潰，之後將迎來明顯的熊市。

美元是避難所 個人持有大量美元

他認為應投資商品、白米、小麥、銅和原油。這是保護自己資産的方法。另外，他持有大量美元，儘管美國是巨大的債務國，處於比日本更糟糕的狀況，每天都在惡化。「但我持有大量美元，這是因為在發生問題時，美元將成為避難所。在行情環境惡化之際，美元匯率將上升。」

記者提到日本前首相安倍晉三因遭槍擊而身亡，羅傑斯指出，這是可怕的悲劇。雖然他一直批評安倍的經濟政策，認為「安倍經濟學」令日本增加了債務，大量印刷了紙幣，這絕非好事。「但這完全不是遭殺害的理由。」

羅傑斯指出，日本應立即停止支出，實施減稅。停止印刷紙幣。推動貿易自由化。將支援育兒，進一步接納移民。對外開放很重要。不僅能發展經濟，還能吸收新思維。

日圓兌美元貶值360「是有可能的」

目前日元匯率徘徊在1美元兌134日圓左右，羅傑斯指出，日本的債務正在膨脹。央行正在注入資金。人口減少也在持續。貶值至360日圓是有可能的。雖然不會立即發生這種情況。

被問到日本是否面臨財政崩潰？羅傑斯指出，「不知道在我有生之年是否發生」。不過他認為，1920年代盛極一時的英國曾在50年後發展到請求國際貨幣基金組織（IMF）的支援；緬甸在上世紀60至70年代曾是亞洲的富裕國家之一；如果不發生某些變化，日本也可能面臨這種結局。

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