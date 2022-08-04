【消費優惠】馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折 大班麵包西餅荃灣眾安街分店開幕88折優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 馬拉松:便服及運動名牌開倉 低至2折

即日起至8月8日，馬拉松便服及運動名牌開倉，指定貨品低至2折，精選貨品2件8折，3件7折。

時間：11:00am – 9:00pm

地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

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2. 大班麵包西餅：荃灣眾安街分店 開幕88折優惠

即日起至8月7日，荃灣眾安街分店開幕限定優惠：

優惠一：買兩件麵包西餅產品 即享88折優惠

優惠二：每日首50位顧客消費滿 35元 即送新鮮出爐蛋撻1個

優惠三：購買30元禮券5張 即送20元禮券1張

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3. 百佳：夏日韓熱Chill勁賞 獎品總值超過100萬

即日起至8月25日，易賞錢會員只要去百佳買韓國產品滿60元或以上，即可以參加抽獎，仲有機會贏取韓國IONIQ Hybrid汽車等總值超過100萬嘅獎品 ！買得多抽得多凡購買GS Retail產品或者經百佳網店購物更可享額外抽獎機會，即單次購物最多可享3次抽獎機會。

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撰文：hket小編

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