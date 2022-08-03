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退休後點解仲應投資股票？3大原因話你知

個人增值 10:34 2022/08/03

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你夢想中的退休生活是什麼樣的？這可能是某種形式的做你想做的事，而這樣需要錢去支持，在退休後繼續持有股票，是值得考慮做法。

1. 入場門檻低  投資合適預算

現時投資股票的入場門檻已很低，港股月供只是數百元，美股每股只需要買1股，個別平台甚至容許買碎股。

換言之，只要投入很少的錢，就能夠享受股票的價值增長，同時也可以獲得股息。

相比較下，其他財富創造策略不提供設置自己預算的自由。例如，要購買出租物業，你需要首付。要開展網上業務，你至少需要資金用於網站託管。

2.股市回報更強  美股長期平均增長7%

美國股市的長期平均增長率約為7%，這一回報超過了現金和現金等價物的平均回報。事實上，只要掌握到高位離場的時機，港股回報也可以很好。

如果每月投資 250 美元(即約2,000港元)，年回報率為 7%，資金將在 30 年內增長到約 285,000 美元(約222萬港元)。其中，90,000 美元是本金投資，195,000 美元是回報。

將這種情況下的增長率更改為 0.35%的存款回報，期末餘額將為 95,000 美元。換句話說，在 30 年內投資了 90,000 美元，賺了 5,000 美元。資金很難足以退休。雖然現時港元存款回報高了，但長期以來都低企，不應用近期水平做標準。

3. 主要股指長期向上  股市風險不一定高

相比於創業，股市投資相對可靠。有一個統計數據可以證明這一點：美股市場在 20 年或更長時間內從未貶值。港股雖然目前再跌至20000點以下，但水平較上次出現金融危機時如歐債危機及金融海嘯仍較高。

主要股市指數長期向上，是累積財富方法。投資者可通過投資低成本、廣泛市場的交易所交易基金至少十年來做到這一點。記著即使市場動盪，也要保持投資，定期定額投資，可以幫助降低市場波動影響。

 

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

 

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HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

 

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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