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加密市場崩盤 Rolex買家變賣家？跌價後仍高於標價逾4倍

個人增值 18:40 2022/08/02

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Rolex大跌價原來因為加密市場崩盤，亦因為美國加息？但有經銷商指二手名錶市場仍具吸引力，跌價後仍是標價的5倍多；有虛擬銀行出新招，話幫租客一次過交一年租金，睇清楚其實係私人貸款，不過年息唔算特別高，而且仲有唔同優惠；和電因為唔派特別息，兩日跌足15%，電訊股向來係高息之選，中港電訊商之中，又有邊隻買得過？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【品味投資】加密市場崩盤 Rolex買家變賣家？有經銷商指二手名錶市場仍具吸引力！

Rolex大跌價原來因為加密市場崩盤，亦因為美國加息？但有經銷商指二手名錶市場仍具吸引力，跌價後仍是標價的5倍多。

2. 【虛銀新招】銀行幫你交租 「先租後付」其實係私人貸款？年息最低2.12厘

有虛擬銀行出新招，話幫租客一次過交一年租金，睇清楚其實係私人貸款，不過年息唔算特別高，而且仲有唔同優惠。

3. 【收息股】和記電訊兩日跌15% 電訊股會賺息蝕價嗎？專家︰中移動逾8厘股息率買得過

和電因為唔派特別息，兩日跌足15%，電訊股向來係高息之選，中港電訊商之中，又有邊隻買得過？

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