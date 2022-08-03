【1萬元消費券】鴻福堂推8月消費券優惠套裝　以57折買潤肺保健自家湯券

各大商戶陸續推出消費券優惠，鴻福堂於8月7日至8月31日期間推出8月消費券套裝，優惠低至57折。同時，推出BoC Pay及PayMefrom HSBC限定優惠。

8月消費券套裝共有4大滋補產品，包括以1,288元購買的潤肺保健套裝、888元的滋潤養生套裝、588元的中秋團圓套裝，以及488元的滋味分享套裝。凡購買以上套裝即送50元鴻福堂「自家ON!消費優惠券」1張。

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與BoC Pay及PayMe推出聯乘優惠

另外，鴻福堂與BoC Pay推出聯乘優惠，由2022年8月1日至31日期間，顧客憑BoC Pay手機程式內優惠QR Code，並以BoC Pay完成付款，即可以優惠價

40元購買1盒洛神花鳳梨酥，及以42元購買2枝楊枝甘露飲品。

鴻福堂亦與PayMe推出優惠，2022年8月7日至9月30日期間顧客以PayMe from HSBC完成付款，即可以144元購買2包至尊珍品湯，及以212元購買1盒原味有機滴雞精優惠。

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責任編輯：區祖飛

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