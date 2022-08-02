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【虛銀新招】銀行幫你交租 「先租後付」其實係私人貸款？年息最低2.12厘

個人增值 18:25 2022/08/02

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年輕租客經常遇到資金緊絀的問題，因為租樓要先向業主交按金及上期，甚至水電煤要交按金也頗令年輕租客困擾。有虛擬銀行推出新產品，名為「先租後付」，銀行會一筆過替租客預繳相等於全年租金及按金予業主，大大減低在新居入伙時需同時支付按金、租金以及其他入伙雜項的資金壓力。不過要留意，這項產品其實是私人貸款，租戶要向銀行付息。

「先租後付」由騰訊（00700）旗下的富融銀行（Fusion Bank）推出，它是8間虛擬銀行其中之一。該銀行指，租戶可申請貸款，無需遞交文件，「睇樓」 前已獲知循環貸款額度作好租金預算，待看中租盤時即時提款落訂兼確認承租，一筆過貸款全額預繳相等於全年租金及按金予業主。租戶享首月$0 支出，即由提款 1 個月後才開始每月還款，還款期最多攤分至60個月。

租期完結後，租客可沿用已批核的循環貸款額度，再次提款以繳交續租租金，無需再次申請。若選擇提早還款，亦沒有任何罰則。

富融銀行指，業主方面，可一筆過收取全年租金，免去欠租風險之餘，更省卻每月催繳收租的麻煩。業主亦可把收到的預繳租金於富融銀行開設 3 個月定期存款賺取 1.6%存款利息，同時可享其他獎賞優惠。

此外，優惠特別針對租屋場景的實際需要，租客及業主均可利用高達 HK$2,200 獎賞及實惠傢俬折扣爲物業添置實用家具、電器。

不過要留意，「先租後付」屬於貸款產品，富融銀行指，最終審批結果及利率因個別申請的實際情況而有所不同。以貸款額80萬港元及24個月還款期為計算基礎，實際年利率為2.12% (已考慮利率折扣 45 折) 或 4.77% (不包括利率折扣)。

所以，記住借定唔借，還得到先好借!

 

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